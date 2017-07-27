27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Emekliye her ay zam!

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Emekliye her ay zam!
Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme maratonu yaklaşırken, masada zam sayısını artıracak formül karara bağlanacak.
Emekliye her ay zam! Emekliye her ay zam! Emekliye her ay zam!

Yılda 2 kez zam ve enflasyon farkı alan memurlar ve memur emeklileri için yeni karar yolda. Enflasyon farkının gerçekleştiği aydan itibaren maaşlara yansıtılması gündemde. Bu durum zam sayısını artıracak, enflasyona bağlı olarak neredeyse her ay maaş artışı olabilecek. 

HER YIL AY ZAM ALACAKLAR
 
2018 ve 2019 yılları için 3 alternatifli zam teklifi hazırlayan Memur-Sen, enflasyon farkının 6 aylık dönem sonunda değil, gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılması talebini de Kamu İşveren Heyeti'ne iletecek. Bu talep hayata geçerse, memur ve memur emeklilerinin yıllık zam sayısı artacak. Yılda 2 kez zam ve enflasyon farkı yansıtılan memurlar ve memur emeklileri, TÜFE'ye bağlı olarak neredeyse her ay zam alabilecek. Memurlar ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmede karara bağlanıyor. Genellikle yıllık artışlar 2 zam oranından oluşuyor. Buna göre, ocak ve temmuzda maaşlara zam yapılıyor. Ayrıca enflasyon farkı oluşmuşsa bu da söz konusu aylarda maaşlara yansıtılıyor. Memur-Sen'in teklifi kabul görürse, enflasyon oranı yapılan zammı aştığı aydan itibaren maaşlara fark yansıtılacak, 6 aylık dönem beklenmeyecek. Böylece yıllık zam sayısı artacak. Örneğin; önceki toplu sözleşmede memurlara ve emeklilere 2017 için ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 4 zam oranı belirlenmiş, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon zam oranını aşarsa bu aylarda ayrıca fark da verileceği karara bağlanmıştı.
 
ENFLASYON FARKI
 
Yani ocak ayında maaşları yüzde 3 artırılacak memurlara ve emeklilere, temmuzda yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede Ocak'ta maaşlara yüzde 3 zam yansıtıldı. Enflasyon Ocak'ta yüzde 2.46, ilk 2 ayda yüzde 3.29, ilk 3 ayda yüzde 4.34, ilk 4 ayda yüzde 5.71, ilk 5 ayda yüzde 6.18, ilk 6 ayda yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.temmuzda maaşlara yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 2.92'lik enflasyon farkı yansıtıldı. Memur-Sen'in talebindeki gibi enflasyon farkı gerçekleştiği aydan itibaren maaşlara yansıtılsaydı, ilk 2 aylık enflasyonun yüzde 3.29 olarak açıklandığı, yani yüzde 3'lük zam oranının aşıldığının ortaya çıktığı  mart ayından itibaren fark verilmeye başlanacaktı. Mart, nisan, mayıs ve haziranda da enflasyon farkı yansıtılacak, temmuz ayında da da sadece yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı verilecekti.

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