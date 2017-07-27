Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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