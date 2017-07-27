27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Amerika kıtası karışıyor mu? Trump'tan yeni adım

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Amerika kıtası karışıyor mu? Trump'tan yeni adım
ABD, aralarında Dışişleri Bakanı'nda olduğu 13 üst düzey Venezuelalı yetkilinin ABD’deki malvarlığını dondurdu.
Amerika kıtası karışıyor mu? Trump'tan yeni adım Amerika kıtası karışıyor mu? Trump'tan yeni adım Amerika kıtası karışıyor mu? Trump'tan yeni adım

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kurucu Meclis kararından vazgeçmesi için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskısını arttırdı. Trump, aralarında dışişleri bakanının da bulunduğu 13 üst düzey Venezuelalı yetkilinin ABD’deki malvarlığını dondurdu.

30 Temmuz’daki Kurucu Meclis seçimleri yaklaşırken, Trump’tan Venezuela karşıtı bir adım daha geldi. Dışişleri bakanı Néstor Reverol’un da  aralarında bulunduğu 13 üst düzey Venezuelalı yetkilinin ABD’deki malvarlığını donduruldu ve bu isimlerle herhangi bir işlem yapılması yasaklandı.

MADURO: "BİZİM İÇİN ZAFER DEMEKTİR"

ABD’deki malvarlığı dondurulan Néstor Reverol karara tepki göstererek "Hiç bir emperyalist yaptırım, savunmaya yemin ettiğimiz Kumandan Chavez'in mirasından edemez" dedi. 

Başkan Maduro da ABD’nin bu tehditlerinin arkasında Venezuela demokrasisini yıkma isteğinin olduğunu ifade ederek "Yaptırımlar bizim için Kurucu Meclis yolunda bir zaferi temsil ediyor" dedi.

ULUSLARARASI TEPKİ

Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak (ALBA) Genel Sekreteri David Choquehuanca ise Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela üzerindeki yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Küba başkan yardımcısı José Machado Venezüela’ya karşı takınılan müdahaleci tutumu kınayarak kimsenin Venezuela'nın içişlerine karışmamasını istedi.

Başkan Trump, Maduro’yu geçen hafta Kurucu Meclisi iptal etmemesi halinde "güçlü ve hızlı ekonomik yaptırım" ile tehdit etmişti.

Trump’a yakın kaynaklara göre Trump asıl baskı unsuru olarak Venezuela’dan petrol ithalatının askıya alınmasını temel alan bir yaptırım paketi açıklayacak.

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