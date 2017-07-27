27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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İngiltere için kritik tarih belli oldu!

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İngiltere için kritik tarih belli oldu!
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 2019 yılında resmen ayrılmasıyla yürürlüğe girecek yeni göçmenlik yasası ile İngiltere ile AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşım sona erecek.
İngiltere için kritik tarih belli oldu! İngiltere için kritik tarih belli oldu! İngiltere için kritik tarih belli oldu!

İngiltere Göçmenlik Bakanı Brandon Lewis, Brexit’in Avrupalı göçmenlere fayda ve zararlarını içeren yeni göçmenlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

BBC Radyo 4’ün bugünkü programında konuşan Bakan Lewis, Brexit’in ardından göçmenlik konusunu hükümetin nasıl planlayacağı konusunda detay vermekten çekindi. Bakan, bunun önümüzdeki yıl eylül ayında yayınlanacak yeni göçmenlik sistemi yasası ile netleşeceğini ve bu yasanın Parlamento’dan 2018 yılında geçirilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Bakan Lewis ‘’yeni serbest dolaşım kuralları bu sürede uygulanamaz ancak yeni sistem 2019 bahar aylarından itibaren yürürlüğe girebilir’’ diye konuştu.

"İngiltere göçmenler için çok cazip ve öyle kalacak"

İçişleri Bakanı Amber Rudd ise göçmenlik ile ilgili herhangi bir zorluk yaşanmayacağı sözü verdi.

Financial Times gazetesine yazdığı makalede Bakan Rudd, İngiltere’nin halen dünyadaki en iyi cezbedici ve en iyi göçmen alan ülkelerden biri olduğunu ve bunun devam edeceğini dile getirdi.

Göçmenlik sorunu geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan Brexit referandumunun en önemli başlıklarından biri olmuştu. Brexit kampanyacıları İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla İngiltere sınırlarının yeniden kontrol altına alınacağı sözü vermişti.

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