AK Partili Turan: CHP ergen gibi davranıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkezine gelişinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP'nin TBMM Genel Kurulunu terk etmeme eylemine ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine Turan, Meclisin gündeminde iç tüzük değişikliğinin söz konusu olduğunu, bununla ilgili bölüm görüşmeleri ve madde görüşmelerinin büyük oranda bittiğini ifade etti. Bugün nihayete ereceğini düşündükleri bir yasal sürecin söz konusu olduğuna işaret eden Turan, şöyle devam etti: "Dün gece Meclisin bitmesinden sonra ana muhalefet partisinin sabaha kadar Mecliste oturup hiç kimsenin olmadığı, zabıt katiplerinin, divan heyetinin, diğer muhalefet partilerinin, iktidar partilerinin olmadığı bir ortamda kendi aralarında çalıp kendi aralarında oynadıklarını öğrendik. CHP tabiri caizse hiç büyümeyen bir ergen çocuk gibi davranmaya devam ediyor. Oysa biz daha sorumlu bir muhalefeti, daha sorumlu bir siyasal yaklaşımı bu ülke için kazanım olarak görürüz."

"TOPLUMSAL KARŞILIĞI OLMADIĞINI GÖRÜYORUM"



Turan, İç tüzükteki değişikliklerde asla iddia edildiği gibi bir söz kesme, yasal faaliyetlerin engellenmesi, muhalefetin sesinin kesilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

"HEM MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN HEM AK PARTİ'NİN ORTAK ORTAYA KOYDUĞU BİR METİNDİR"



Turan, şu ifadeleri kullandı: "Eğer böyle olsaydı bir başka muhalefet partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi buna 'evet' der miydi? Bir muhalefet partisi kendi sesinin kısılmasına 'evet' der miydi? Asla ses kesilme diye bir şey söz konusu değil. Aksine daha verimli çalışmanın, birtakım uzun, saatlerce süren kağıt okumalarının, birtakım teknik sorunların çözülmesini gözeten bir düzenlemeden bahsediyoruz. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem AK Parti'nin ortak ortaya koyduğu bir metindir asla muhalefetin sözünün kesilmesi söz konusu değildir. Ancak CHP'nin son dönemde özellikle Meclis'te söyleyeceği sözü olmayınca, halkı ikna edemeyince, sokak eylemleri tarzı farklı eylemler yapması bir ritüel haline geldi. Bunun ben toplumsal karşılığı olmadığını görüyorum. Kendilerini daha sorumlu olmaya, Meclisin mehabetine yakışan bir tavır içerisinde olmaya davet ediyorum."



"MİLLETVEKİLLİĞİ BİR SORUMLULUKTUR, YERİNE GETİRMEYEN KİM VARSA YASAL MEVZUAT YERİNE GETİRİLECEKTİR"

Bir gazetecinin, "Bugün Meclis iç tüzük görüşmeleri tamamladıktan sonra tatile girecek mi? HDP'li iki vekilin dosyası var. Onlar da genel kurulun gündemine gelecek mi?" sorusu üzerine Turan, milletvekili olmanın bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek, "Daha önce Mecliste görüşülen HDP'li iki milletvekiliyle ilgili bir komisyon raporu vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili komisyonlar çalışmalarını yapmışlardı. Genel kurulumuzda savunmaları uzun süre yapıldı. Bugün oylama söz konusu olacak. Eğer vekillerimizin takdiri devamsızlıktan kaynaklı, o dosyalardaki iddialardan kaynaklı 'evet' yönünde olursa iki tane HDP'li vekilin vekilliğinin düşmesi sağlanmış olacak. Milletvekilliği bir sorumluluktur, bu sorumluluğu yerine getirmeyen kim varsa bununla ilgili yasal mevzuat yerine getirilecektir" diye konuştu.

"DÖRT PARTİNİN ORTAK TEKLİFİ"



Meclis çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Turan, bugün Meclisin güzel bir çalışmaya daha imza atacağını ifade ederek, "Dört partinin ortak teklifiyle kültür varlıklarımızın özellikle halk arasında yurt dışına kaçırılan, çıkarılan tarihi eserlerin araştırılması olarak ifade edilen bir komisyon söz konusu olacak. Dört partinin ortak imza vermiş olması kıymetlidir. Bu eserlerimizin araştırılıp, hangi tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili kanaatin ortaya konulması önemlidir. Meclisimizin de bu konuda güzel bir çalışmaya öncülük edeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.