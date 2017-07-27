27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem!

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Adalet Bakanlığı, başta elebaşı Fethullah Gülen olmak üzere yurtdışına kaçmış firari FETÖ'cülerin iadesi konusunda tarz ve yöntem değiştirmeye hazırlanıyor.
FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem!
FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem! FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem! FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem!

İade taleplerinden sonuç alınabilmesi için bugüne kadar kullanılanlar dışında yeni yöntemlerin devreye sokulması, daha hızlı hareket edilmesi, davaların hızlı şekilde bitirilmesi, mahkeme kararlarının ve mevcut iade dosyalarının tercümelerinin daha hızlı yapılması planlanıyor.

Türkiye genelindeki mahkemelerde FETÖ davaları devam ederken, bazılarından kararlar çıkmaya başladı. Ancak adli süreçlerde firari FETÖ'cülerin savunmaları alınamadığı için bu kişilerle ilgili hüküm tesis edilemiyor. Özellikle örgütün tepe yönetimindeki kilit isimlerle ilgili iade talepleri bugüne kadar karşılık bulmadı. 

İADE İSTENİYOR AYAK SÜRÜYORLAR 

Yurtdışına kaçmış FETÖ'cülerin iadesi konusunda ABD ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri bugüne kadar olumsuz yaklaşım sergiledi. Bu ülkeler, Türkiye ile adli işbirliğine yanaşmadıkları gibi teröristleri koruyan bir tavrı benimsiyor.

FETÖ'cü kilit isimlerle ilgili halihazırda 600'ün üzerinde iade talepli dosya bulunuyor. Mahkemelerden yeni bilgiler geldikçe bu liste güncelleniyor; bazı dosyalar birleştiriliyor, dosyaların tercümeleri yapılıyor. Türkiye, bu dosyalarla ilgili "yargılama yapılabilmesi için iade edilmeleri" yönünde işlem tesis ediyor.

Bunun dışında bir başka yöntem daha var. İkili adli işbirliği anlaşmaları farklılık gösterse de ikinci yol, adli yardımlaşma yoluyla savunmalarının bulundukları ülkedeki yargı makamları tarafından alınıp Türkiye'ye gönderilmesini talep etmek. Ancak bugüne kadar bu, pek işletilmedi. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen ve diğerleri için "iade" dışında başka bir argüman kullanılmadı. Diyelim ki ABD, Gülen ve diğer FETÖ'cülerin savunmalarını alıp gönderdi ve Türkiye'deki mahkemelerde yargılama yapılıp mahkûmiyet kararı çıktı. Bu kez de cezanın infazı için yeni dosya hazırlanması gerekecek ve iade talep edilecek. Başta ABD ve Avrupa adli makamları, bugüne kadar Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt vermedi.

Yargıtay'ın Erzurum'daki FETÖ davasında gerekçeli kararını açıklamış olması, iadeler konusunda önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu tescilleyen kararın gerekçesinde, dış destekli olarak FETÖ tarafından işlenen terör suçu olan darbenin tamamlanmış olup olmadığına bakılmaksızın TCK'ya göre en ağır yaptırım gerektiren suçlardan olduğu yer alıyor. Ayrıca konusu suç teşkil eden emri verenin de bu emri bilerek yerine getirenin de ceza hukuku açısından sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor. 

FETÖ elebaşısı Gülen'in ABD'den iadesi konusunda açık ve takipte olan 15 iade dosyası bulunuyor. 1 'i genel dosya olmak üzere, 5 dosyada ABD'den iade talep edildi. ABD'de bulunan diğer firari FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'la ilgili ise 3 dosyada işlemler sürüyor.

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