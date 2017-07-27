27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Bylock’çuya 10 yıl 6 ay hapis

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ davasın Bylock kullanıcısı bir sanığa 10 yıl 6 ay ceza verildi. Bu ceza bu güne kadar Bylock’tan verilen en yüksek ceza oldu.
Bylock’çuya 10 yıl 6 ay hapis
Bylock’çuya 10 yıl 6 ay hapis Bylock’çuya 10 yıl 6 ay hapis Bylock’çuya 10 yıl 6 ay hapis

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenen ve Bylock kullancısı olduğu belirlenen şüpheli hakkında bugün gerçekleştirilen duruşmada kararını açıkladı.

Hakim Mustafa Çakar başkanlığındaki heyet, şüpheliye istikrarlı şekilde Bylock kullancısı olduğu ve terör örgütü üyesi olduğunun sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay ceza verdi. Mahkeme, şüphelinin duruşmalarda lehte değerlendirilebilinecek olumlu bir davranışı bulunmadığına hükmetti ve herhangi bir indirim yapmadı. Kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Bilindiği gibi daha önce Bylock kullancısı olduğu tespit edilen FETÖ'cülere yönelik yapılan yargılamalarda mahkemelerden 6 yıl 3 ay hapis cezaları verilmişti.

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