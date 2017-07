'Şampiyonlar Ligi'nde istediğim rakip...'

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ifade eden Pepe, siyah-beyazlı kulüpte harika bir arkadaşlık ortamının bulunduğunu söyledi.

Öncelikli olarak Süper Kupa'yı kazanmak istediğini ifade eden Pepe, "Beşiktaş'ta çok özel duygular içerisindeyim. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var ve bu maçı kazanarak kupayı almak istiyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ NASIL KABUL ETTİ?

Beşiktaş'ın teklifini kabul etme sürecini de anlatan Pepe, "Çok özel duygular içerisindeyim. Burada fantastik günler geçiriyorum. Günde çift idman yapıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. O maçı kazanıp kupaya uzanmak istiyoruz. Kariyerim boyunca futbolla kazanabilecek her şeyi kazandım. Büyük takımlar teklif yaptı, onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş da bana çok ilgi gösterdi ve teklif yaptı. Transfer sürecinde taraftarın bana ve aileme gösterdiği ilgi çok özeldi, 'Come to Beşiktaş' kampanyası çok etkiliydi. Stadı da gördükten sonra karar vermem kolay oldu" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'a transfer sürecinde Quaresma'nın etkili olduğunu ifade eden Pepe, "(Quaresma) Takım içindeki ambians olup olmadığını sordum. Takım içinde iyi bir aile ortamı olduğunu bana anlattı. Yıllardır Milli Takım'da onunla beraber oynuyoruz ve o bana Beşiktaş'da güzel ortam olduğunu daha önce anlatmıştı. Profesyonel bir oyuncuyum ve işimi göstermek için buradayım. Takım arkadaşlarıma, Beşiktaş'a yardım edeceğim. Kazanmak için buradayım" dedi.

"KAYBETMEYİ SEVMEM"

Kendisinin agresif bir insan olarak gösterilmesinin yersiz olduğunu ifade eden Pepe, "Çok basit bir insanım. Çok sade alışkanlıklarım var. Bunları karşılamak zor değil. Küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Türkiye'nin büyük bir kulübündeyim. Beşiktaş büyük bir kulüp. Bu formayı giymek benim için yeterli motivasyon sebebi. Getafe maçında bana sert olduğum damgası vuruldu. Ben aslında o maçtan önce de sonra da aynı Pepe'ydim. Kaybetmeyi sevmeyen bir futbolcuyum ve bu hep böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Takım için her şeyi yapabileceğinin altını çizen Portekizli yıldız, "Allah'a şükür kaliteli oyuncularımız var. Burada çok sıkı çalışıyoruz, takımın içerisinde bir yorgunluk var. Bu sebeple hazırlık maçlarında bunun hissedilmesi normal. Süper Kupa maçına çıktığımızda herkes hazır olacaktır. Stoper pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocam görev verirse ön libero da oynayabilirim zaman zaman. Dediğim gibi takımım için her şeyi yaparım" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REAL MADRİD'İ İSTERİM"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynamanın güzel olabileceğini belirten Pepe, "Yüzde yüz lige odaklanmamız lazım. Tecrübelerimi dayanarak konuşuyorum, biz Real Madrid'de ligde iyi olduğumuzda Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar aldık. Ligde iyi olursak Şampiyonlar Ligi'nde ilk grupları geçme hedefine ulaşabiliriz. Bunu başardıktan sonra da devamı için artık hayal kurmaya başlayabiliriz. (Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbadan Real Madrid gelirse) Eski kulübüme karşı oynamak benim için özel olurdu ama önemli olan iyi hazırlanmak. Seviyemizi yukarı çıkarıp o takımlarla yarışabilecek duruma gelmemiz lazım" şeklinde konuştu.

SAHA DIŞINDA NASIL BİR PEPE VAR?

Saha dışında kızlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Portekizli, "Kızlarımla çok vakit geçiriyorum. Normal bir baba gibiyim. Babalar nasıl kızlarının yüzünün gülmesini isterse ben de bunu sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Saha dışında beni de çok rahatsız eden şeyler oluyor. Bunlardan birini seçecek olursam saygısızlık diyebilirim. Bütün insanlar eşit ve herkesin birbirine saygı duyması lazım. Taraftarlar Beşiktaş'a inanmaya, desteklemeye devam etsinler. Bundan önceki oynadığım kulüplerde nasıl formamı sonuna kadar terlettiysem Beşiktaş'ta da bu böyle olacaktır" ifadelerini kullandı.