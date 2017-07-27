İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettikleri belirtilen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 11'i firari toplam 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme heyeti, iddianameyi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görülen dava dosyasıyla birleştirilmesi amacıyla Yargıtay'a gönderdi.
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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MİT tırları iddianamesi kabul edildi!
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