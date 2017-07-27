27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:48Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 36°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 32°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 40°C Amasya
    • 36°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 108.343 1.06
  • Altın: 143,463 0.07
  • Dolar: 3,5305 -0.64
  • Euro: 4,1290 -0.05

Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı

»
Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı
Üniversite öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 'Üfürükçü hoca' olarak tanınan Ahmet E. tutuklandı.
Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı

Sürekli kötü rüya gören ve bu nedenle baş ağrısı çeken üniversite öğencisi 27 yaşındaki F.Ö., tavsiye üzerine yanına 25 yaşındaki kız kardeşi Ü.Ö.'yü de alıp 'Üfürükçü Hoca' olarak bilinen Ahmet E.'nin evine gitti.

ÇAMURLU SUDA BANYO YAPTIRDI

Ahmet E. kız kardeşlere içecek ikramında bulundu. Daha sonra F.Ö. şikayetlerini anlattı. İddiaya göre hoca genç kıza evde çamurlu suda banyo yaptırdı. Okuduktan sonra F.Ö.'nün göğüs, sırt ve kasık bölgesine Arapça harfler yazıp elle tacizde bulundu.

Kız kardeşiyle birlikte evden ayrılan F.Ö. bir gün sonra polise giderek, başından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, Ahmet E.'yi dün gözaltına aldı.

ATLETİ OLMADIĞI İÇİN VÜCUDUNA YAZDIM

Polise ifede veren ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, "Atletine yazı yazacaktım. Atleti olmadığı için vücuduna yazdım." dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Ahmet E. tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandıTacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandıÜniversite öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 'Üfürükçü hoca' olarak tanınan Ahmet E. tutuklandı.
2500 lira maaşla eleman bulamıyorlar2500 lira maaşla eleman bulamıyorlarÇatalca’da bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir çok işletme eleman bulamamaktan şikayetçi.
Ceviz büyüklüğünde yağdı!Ceviz büyüklüğünde yağdı!Edirne son bir haftadır hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulmasının ardından bugün sürpriz bir şekilde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Konya'da kaza yapan genç kız krize girdiKonya'da kaza yapan genç kız krize girdiBir türlü sakinleştirilemeyen genç kız, baygınlık geçirmesinin ardından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyorCağaloğlu Hamamı misafirlerini ağırlıyorİstanbul’un en önemli tarihi ve turistik mekânlarından olan, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan Cağaloğlu Hamamı, Türk hamam geleneğini üç yüz yıldır başarıyla sürdürüyor.
Yolda çıplak yürüyünce gözaltına alındıYolda çıplak yürüyünce gözaltına alındıÇORUM'da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
  • Bodrum depremini 15 gün önceden bildi21 Temmuz 2017 Cuma 17:40
  • Satılan böbreği yurtdışına nakil eden çift tutuklandı21 Temmuz 2017 Cuma 14:00
  • Oğlunu şarj kablosuyla boğdu! İfadesi kan dondurdu17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:40
  • Susmayan bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:00
  • Fuhuş operasyonunda şok17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:40
  • Organize sanayi bölgesinde yangın!02 Temmuz 2017 Pazar 09:37
  • Akılalmaz olay!25 Haziran 2017 Pazar 11:42
  • Çocuk sürücü polise kabus yaşattı21 Haziran 2017 Çarşamba 18:30
  • Hira bebeğin ölümüne neden olan Selin'e hapis20 Haziran 2017 Salı 15:25
  • Bu yöntemle dolandırıp servet yaptı!20 Haziran 2017 Salı 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri