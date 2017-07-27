HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine ilişkin oylama yapıldı. Açık yapılan oylamada 324 milletvekili Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullandı. Salt çoğunluk olan 276'nın aşılmasıyla iki ismin vekilliği düşmüş oldu. 20 milletvekili ise Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekil olarak kalması için oy kullandı.

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Hezer'in milletvekilliği 324 kabul oyuyla düşürüldü.

HDP milletvekilleri hayır oyu verirken, CHP bu oylamaya katılmadı.

FAYSAL SARIYILDIZ'IN DA MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da milletvekilliği Genel Kurul'daki oylama sonucunda düşürüldü. Bu karar ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düşmüş oldu.

HDP'LİLERDEN PROTESTO

Kararı HDP milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

YÜKSEKDAĞ VE AYDOĞAN'IN DA VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü.

CANLI BOMBANIN TAZİYESİNE GİTMİŞTİ

Hezer, Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını gerçekleştiren PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer'in taziyesine katılmıştı.