Hatalıysam ara! Ödülü 250 bin dolar

Microsoft, mevcut güvenlik açığı programlarını genişletmek için yeni bir Windows Bounty Programı başlatıyor.

Yazılım devi daha önce Windows 8.1 hataları için 100 bin dolar ödüyordu. Bu yeni program ise yazılım devinin Windows 10 veya Windows Server işletim sistemlerinde ciddi Hyper-V hatalarını için çok daha fazlasını ödeyeceğini gösteriyor.

Kritik Hyper-V güvenlik açıkları için 250 bin dolara kadar ödül verilecek ve Microsoft Edge veya Windows 10 önizleme yapılarındaki güvenlik hataları ise 15 bin dolara kadar ödeme anlamına gelecek.

Şirketin yayımladığı bir blog yazısında, Microsoft sözcüsünün "Güvenlik her zaman değişiyor ve zamanla farklı noktalarda farklı güvenlik açıkları önceliğimiz oluyor. Microsoft, hatalarımızı söyleyenlere ödül vermenin değerine inanmaktadır ve güvenlik kabiliyetimizi artırmak için işe yaradığını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni Windows Bounty Programı bugün başladı ve süresiz olarak devam edecek. Windows'u ve çeşitli bireysel özellikleri etkileyen kritik veya önemli hataları bildirenler ödül kazanacaklar.

Facebook, Google, Apple, Uber ve diğer çeşitli teknoloji şirketlerinin tümü hataları bildirenlere ödül veriyorlar ve araştırmacıları güvenlik açıklarını bildirmeye teşvik ederek, olası siber saldırıları önlemeyi hedefliyorlar.