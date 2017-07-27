Hakkari'de kritik karar!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.
Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekovailçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge, 28 Temmuz 2017 günü saat 00.00.01’den 11 Ağustos 2017 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.
- İran uzaya roket gönderdi!Emine Erdoğan'da seferberlik çağrısıHakkari'de kritik karar!Firari Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!Ülker'den fabrika satışı!Hatalıysam ara! Ödülü 250 bin dolarHaşhaşilerden beter! Müritlerini böyle kandırmışVatandaşa güzel haber! Ödemeler başladıHDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldüMeclis tatile giriyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:00 Güneş 05:48 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:34 Yatsı 22:14
- 36°C Adana
- 40°C Adıyaman
- 32°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 40°C Amasya
- 36°C Ankara
- 31°C Antalya
- 30°C Artvin
- 31°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 108.343 1.06
- Altın: 143,463 0.07
- Dolar: 3,5305 -0.64
- Euro: 4,1290 -0.05
Hakkari'de kritik karar!
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gaspçıdan yok artık dedirten açıklama!
- Sakarya canisinin ailesi için imza topladılar
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.