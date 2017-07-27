27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Alman devlerine şok üstüne şok!

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Alman devlerine şok üstüne şok!
Alman otomobil devleri birbiri ardına emisyon skandalı nedeniyle sıkıntılı günler geçirmeye başladı.
Alman devlerine şok üstüne şok! Alman devlerine şok üstüne şok! Alman devlerine şok üstüne şok!

Alman Federal Taşıtlar Dairesi (KBA), Porsche’nin V6 dizel motorlarda yasa dışı program kullandığını saptadı. Kullanılan programın aracın test durumunda olduğunu tespit ederek hemen devreye girdiği ve normal duruma göre emisyon değerini düşük gösterdiği belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanlığı müdahale etti

Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobridt da durumdan haberdar edildi. KBA’nın Porsche’den Avrupa çapında V6 dizel motoru kullanılan Cayenne ve Macan model 22 bin aracını geri çağırmasını isteyeceğini duyurdu.

Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobridt, Porsche Cayenne'ın 3 litrelik TDI modellerinin trafiğe tescilinin durdurulduğunu açıkladı.

Porsche de, Audi gibi Volkswagen grubu bünyesinde bulunuyor. 2015 yılında Volkwagen’in (VW) dizel motorlarda emisyon değerlerini düşük göstermek için özel bir program kullandığı ortaya çıkmış, skandaldan dünya çapında 11 milyon otomobilin etkilendiği açıklanmıştı.

Dizel skandalının Volkswagen grubuna zararının şu ana kadar 20 milyar Euro’yu bulduğu belirtiliyor.

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