27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Özbekistan ordusu Türkiye'den takviye

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Özbekistan ordusu Türkiye'den takviye
Özbekistan Silahlı Kuvvetleri, Türk şirketi Nurol Makina'nın ürettiği “Ejder Yalçın" adlı 4x4 muharebe araçlarından 10 adet satın alacak.
Özbekistan ordusu Türkiye'den takviye Özbekistan ordusu Türkiye'den takviye Özbekistan ordusu Türkiye'den takviye

Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, “Şu anda özel timlerin kullanmaları için 10 adet 'Ejder Yalçın 4x4' muharebe araçlarından satın almayı planlıyoruz. Ayrıca Türk yatırımı desteğiyle Özbekistan'da aynı aracın ortak üretimini yapmayı düşünüyoruz” dedi. 

Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre,Temmuz 2017'de bu aracın yerel şartlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve testi yapıldı. Alınan sonuçların Özbekistan tarafını memnun ettiği belirtildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberindeki heyetin Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Özbekistan Savunma Bakanlığında yaptıkları görüşmede konunun ele alındığı açıklandı.

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