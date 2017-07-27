28 Temmuz 2017 Cuma3 Zilkâde 1438
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Ve kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın etti

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Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.
Ve kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın etti
Ve kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın etti Ve kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın etti Ve kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın etti

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İSRAİL POLİSİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE EDİYOR: 56 YARALI

İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla kutsal mabede giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilmenin sevincini yaşadı. Ancak İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içinde ve dışında Filistinlilere yine müdahale etti. Kapıların dışında ve avluda toplam 56 kişi yaralandı. Aslanlı kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. 

AKIN ETTİLER

İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

İSRAİL POLİSİ MÜDAHALE EDİYOR... YARALILAR VAR

İsrail polisinin, iki haftanın ardından Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere Hutta Kapısı'nda müdahale etti.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'te 14 Temmuz'dan bu yana ilk kez Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere Hutta Kapısı'nda ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içinde de Filistinlilere müdahale etti. Kapıların dışında ve avluda toplam 56 kişi yaralandı. Aslanlı kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. 

İKİ HAFTADA NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

 

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