AFAD'dan yapılan açıklamada "Marmara'da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği için ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
28 Temmuz 2017 Cuma3 Zilkâde 1438
- Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede?Fenerbahçe kabustan erken uyandı!İBB'den şiddetli yağış hakkında açıklamaSakarya'da korkunç olay!AFAD'dan kritik uyarı! Yine geliyorİstanbul semalarında korku dolu anlarVe kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın ettiHaçlı forma giymek istemedi, takımdan ayrıldı!Özbekistan ordusu Türkiye'den takviyeTBMM tatile girdi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:01 Güneş 05:49 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:33 Yatsı 22:12
- 28°C Adana
- 29°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 21°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 28°C Ankara
- 27°C Antalya
- 26°C Artvin
- 23°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 108.392 1.11
- Altın: 143,135 -0.16
- Dolar: 3,5328 -0.58
- Euro: 4,1224 -0.21
AFAD'dan kritik uyarı! Yine geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İBB'den şiddetli yağış hakkında açıklamaİstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sakarya'da korkunç olay!Sakarya'da öğle yemeğinin ardından 120 işçi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
AFAD'dan kritik uyarı! Yine geliyorAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Marmara'da etkili olan yağışla ilgili uyarı yayınladı.
İstanbul semalarında korku dolu anlarİstanbul'da hayatı adeta durduran fırtına ve yağışta havada bulunan yolcu uçaklarında da büyük panik yaşandı.
Bylock’çuya 10 yıl 6 ay hapisİstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ davasın Bylock kullanıcısı bir sanığa 10 yıl 6 ay ceza verildi. Bu ceza bu güne kadar Bylock’tan verilen en yüksek ceza oldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gaspçıdan yok artık dedirten açıklama!
- Sakarya canisinin ailesi için imza topladılar
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.