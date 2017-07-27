28 Temmuz 2017 Cuma3 Zilkâde 1438
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Sakarya'da korkunç olay!

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Sakarya'da korkunç olay!
Sakarya'da öğle yemeğinin ardından 120 işçi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Sakarya'da korkunç olay! Sakarya'da korkunç olay! Sakarya'da korkunç olay!

Sakarya'da faaliyet gösteren bir fabrikanın dağıttığı tatlıdan zehirlenen 120 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, fabrikanın jandarma ekiplerince inceleme altına aldığı öğrenildi. 

Sakarya'da faaliyet gösteren tatlı fabrikası değişik alanlarda faaliyet gösteren birçok fabrikaya tatlı dağıttı. Tatlıyı yiyen 120 işçiilerleyen saatlerde rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve özel araçlarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı. Durumu iyi olan işçiler tedavi yapıldıktan sonra taburcu olduğu öğrenildi.

Taburcu olan Celil Yılmaz yaptığı açıklamada, "Başka bir firmada çalışıyorduk. Başka bir fabrikanın içerisine gittik öğle saatlerinde yemeği yedik. Pilav vardı, kuru fasulye vardı, çorba vardı, frambuazlı pasta vardı onları yedik. 2-2 buçuk saat sonra millet zehirlenmeye başladı bize de söylediler. O anda bizde bir şey yoktu. Sonradan bizde de başladı, istifra etmeye başladık. Ondan sonra hastaneye geldik. 100 kişi vardık bu hastanede genel olarak. Biz kendi arabamızla geldik 2 kişiydik, herkes kendi imkanıyla geldi. Müdahale ettiler bize hastanede fazla etkilenmeyenleri hemen taburcu ettiler" dedi.

Öte yandan Tarım İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri fabrikada inceleme başlattığı öğrenilirken, zehirlenen işçi sayısının artabileceği belirtildi.

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