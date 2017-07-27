İBB'den şiddetli yağış hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtınayla başlayan yağış nedeniyle başta D-100 Karayolu Avrupa Yakası'ndaki bölümü başta olmak üzere tüm bağlantı yolları ve caddelerdeki trafik durma noktasına geldi.

Yağış kent genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili oldu. Meteoroloji istasyonlarından kaydedilen bilgiye göre, Aksaray'da metrekareye 16 kilogram, AKOM'da metrekareye 23 kilogram, Çavuşbaşı'nda metrekareye 30 kilogram, Yenibosna'da metrekareye 25 kilogram, Merter'de metrekareye 30 kilogram, Bostancı'da da metrekareye 15 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgar Aksaray'da saatte 80 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklıkları da 10 derece kadar azalarak mevsim normallerinin altına indi.

YILDIRIM NEDENİYLE 2 YANGIN ÇIKTI

Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25 şimşek, toplamda da 372 şimşek çakarken yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle 2 yangın meydana geldi. Eyüp'teki odun deposu ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yine Haydarpaşa Garı'nın kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangında söndürüldü. Yaralanan bir vatandaş vincin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli Pangaltı'daki Ermeni Mezarlığı'nın duvarı çökmesi sonucunda 2 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ULAŞIM AKSADI

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, yol bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

Belediye ekipleri su baskınlarıyla 6 bin 388 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor. 153-Beyaz Masa ve 110 itfaiye ile komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakika içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı. Tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda inmesi gereken 16 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

GEÇEN HAFTAKİNDEN DAHA ŞİDDETLİ

İstanbul'da 18 Temmuz'da meydana gelen su baskınında 45 dakikada yaklaşık 50-60 kilogram yağış düşerken, bugün 20 dakikada fırtına ve doluyla birlikte 30-40 kilogram arasında yağış kaydedildi.

Bu arada, Şehir Hatları vapurları, Beylerbeyi ve Beşiktaş iskeleleri bağlantılı seferler hariç tüm seferler yapılıyor.