28 Temmuz 2017 Cuma3 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:49Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:12
    • 28°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 108.392 1.11
  • Altın: 143,135 -0.16
  • Dolar: 3,5328 -0.58
  • Euro: 4,1224 -0.21

Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede?

»
New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası için söylediği sözlere değinerek tepki gösterdi.
Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede?
Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede? Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede? Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede?

New York Valisi Cuomo 'Trump, seçim kampanyası sırasında ülkenin altyapısındaki eksiklikler konusunda haklıydı ve altyapı harcamalarına 1 trilyon dolar ayırmayı teklif etmişti. Şimdi bu 1 trilyon dolar nerede?' dedi ve New York şehrindeki tünel projesi için destek istedi.

Cuomo, "Daha İyi Bir New York İçin Birlik" adlı toplantıda yaptığı konuşmada, New York'un finansal merkezi olan Manhattan bölgesini New Jersey metropolitan bölgesine bağlayacak ve Hudson Nehri'nin altından geçecek "Gateway Projesi" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FELAKET OLUR

1900'lü yılların başında inşa edilen ve Hudson Nehri'nin altından geçen iki raylı tünelin çok eski olduğuna ve 2012'deki Sandy Kasırgası sırasında zarar gördüğüne dikkati çeken Cuomo, "Bu tüneller çökerse felaket olur." ifadesini kullandı.

Cuomo, 2026'da bitmesi planlanan ve 20 milyar dolar maliyeti öngörülen Gateway Projesi kapsamında New York eyaletinin 5 milyar dolar ayırdığını vurgulayarak, ABD federal hükümetinin projeye mali açıdan katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Cuomo, şunları kaydetti:

1 TRİLYON DOLAR NEREDE?

"Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında ülkenin altyapısındaki eksiklikler konusunda haklıydı ve altyapı harcamalarına 1 trilyon dolar ayırmayı teklif etmişti. Şimdi bu 1 trilyon dolar nerede? Buna ne oldu? Trump'ın kampanyasındaki tek önemli fikir buydu ancak şimdi yok oldu. Eğer Gateway Projesini kaybedersek, ülke nüfusunun yüzde 17'sinin yaşadığı ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 22'sini oluşturan ABD kuzeydoğu ekonomisinin de çökmesine izin veririz."

Trump yönetimi, 2018 mali yılı bütçe teklifinde altyapı yatırımlarına 200 milyar dolar ayırmayı planlarken, ABD'nin altyapısına gelecek 10 yılda da 1 trilyon dolarlık özel yatırım yapmayı hedefliyor.

Başkan Trump, ayrıca özel altyapı yatırımlarını desteklemek için resmi izin süresini 10 yıldan 2 yıla düşürmeyi ve bürokratik işlemleri azaltmayı amaçlıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede?Trump'a sert tepki: 1 Trilyon dolar nerede?New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası için söylediği sözlere değinerek tepki gösterdi.
Ve kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın ettiVe kapılar açıldı! On binlerce Müslüman akın ettiFilistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.
Sert açıklama: Eğer destek verirse can acıtırızSert açıklama: Eğer destek verirse can acıtırızRusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, yaptırımlar ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
'ABD önümüzde diz çöküp özür dilemeli''ABD önümüzde diz çöküp özür dilemeli'Kuzey Kore, ABD'nin Pyongyang yönetimine düşmanca yaklaşımına son vermesi gerektiğini kaydetti.
İran uzaya roket gönderdi!İran uzaya roket gönderdi!İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada uydu taşıyan Simurg isimli roketin başarıyla uzaya gönderildiği belirtildi.
Hatalıysam ara! Ödülü 250 bin dolarHatalıysam ara! Ödülü 250 bin dolarMicrosoft, mevcut güvenlik açığı programlarını genişletmek için yeni bir Windows Bounty Programı başlatıyor.
  • Irak zor durumda! Paramız yok27 Temmuz 2017 Perşembe 14:24
  • İngiltere için kritik tarih belli oldu!27 Temmuz 2017 Perşembe 14:23
  • Müslüman liderlerden flaş Mescid-i Aksa kararı!27 Temmuz 2017 Perşembe 14:20
  • Kriz kapıda... Ürdün'den flaş İsrail hamlesi!27 Temmuz 2017 Perşembe 14:07
  • Amerika kıtası karışıyor mu? Trump'tan yeni adım27 Temmuz 2017 Perşembe 14:06
  • İranlı spikere şok! Bira içerken fotoğrafları ortaya çıkınca tüm ülke karıştı..27 Temmuz 2017 Perşembe 12:10
  • Yaşananların faturasını Al Jazeera'ye kesti!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:30
  • Amerika'dan inanılmaz PKK hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar27 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
  • Putin'den gerginlik çıkaracak hamle!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:04
  • Trump'ın Yahudi damadından Türkiye yorumu27 Temmuz 2017 Perşembe 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri