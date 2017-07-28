ABD: Artık onlarla çalışmıyoruz!

ABD'li komutan Dillon, Suriye'de Şuhud isimli grubun kendilerinden izin almadan hareket ettiğini ve artık bu grupla çalışmayacaklarını açıkladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD'nin, Rusya ile mutabakata vardığı ayrışma bölgesinin dışında, koalisyon ve ABD'nin izni olmaksızın devriye gezip Suriye rejimi yanlısı kuvvetlerle çatışmaya girdiği için Şüheda Karyeteyn (Şuhuk) adlı muhalif gruba verdiği desteği kestiğini, gruba verilen silah ve ekipmanları toplayacağını açıkladı.

Albay Dillon, Irak'ın başkenti Bağdat'tan video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye'de devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BİZDEN İZİN ALMADAN OPERASYON YAPTILAR"

Dillon, "Suriye'nin güneyinde müttefik kuvvetlerimizden yaygın olarak 'Şuhuk' diye bilinen Şüheda el-Karyeteyn grubu tek taraflı, ABD ve koalisyonun izni veya koordinasyonu olmadan üzerinde mutabakata varılan çatışmasızlık alanlarının dışında devriye operasyonu yaptı ve DEAŞ ile mücadeleye odaklanmayan faaliyetlere katıldı." dedi.

"ARTIK ONLARLA ÇALIŞMIYORUZ"

Koalisyonun sadece DEAŞ ile savaşan gruplara destek verdiğini hatırlatan Dillon, "Şuhuk Suriye'nin güneyinde DEAŞ ile mücadelede önemli bir ortaktı. Ancak koalisyon artık grubun operasyonlarını desteklemeyecektir." şeklinde konuştu.

"VERDİĞİMİZ SİLAHLARI DA GERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

ABD'nin söz konusu gruba verdiği silah ve ekipmanı toplayıp toplamayacağına yönelik soruya Dillon, "Oradaki kuvvetlerimiz Şuhuk liderleri ile görüşmeye devam ediyor. Ne tür silah ve ekipmanlar olduğunu bilmiyorum ama onlara sağladığımız silah, üniforma, ekipman ve araçları geri almaya yönelik çalışmalar devam ediyor." cevabını verdi.

Grubun bölgede tutulup tutulmayacağını değerlendirdiklerini ifade eden Dillon desteklenen grupların sadece DEAŞ ile mücadeleye odaklanması gerektiğin vurguladı.