28 Temmuz 2017 Cuma4 Zilkâde 1438
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İşgalci İsrail zulmü devam ediyor

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İşgalci İsrail zulmü devam ediyor
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'ndeki Müslüman cemaati güç kullanarak dışarı çıkarmaya çalışıyor.
İşgalci İsrail zulmü devam ediyor İşgalci İsrail zulmü devam ediyor İşgalci İsrail zulmü devam ediyor

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girdiği ve Kıble Mescidi'ndeki Müslüman cemaati güç kullanarak dışarı çıkarmaya çalıştığı bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar Medya Koordinatörü Firas ed-Debs, yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini ve Kıble Mescidi'nde ibadet eden Müslümanları zorla dışarıya çıkardığını belirtti.

Debs, İsrail güçlerinin, müdahale etmek için Kıble Mescidi'ndeki kapılarından birini kırmaya çalıştığını ifade etti.

KIBLE MESCİDİ'NDE ELEKTRİĞİ KESTİ

Öte yandan içerde bulunan basın mensupları, İsrail birimlerinin Kıble Mescidi'nde elektriği kestiğini aktardı.

Görgü tanıkları da Hıtta kapısı yakınlarında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandığını iletti.

Filistin Kızılayı yetkilileri ise İsrail güçlerinin, Aksa'da namaz kılan 115 kişiyi alıkoyduğunu, 2 Aksa muhafızını da gözaltına aldığını kaydetti.

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermi sonucu 15 Filistinlinin yaralandığını aktaran kaynaklar ayrıca Mescid-i Aksa içinde İsrail güçlerinin ateş etmesi sonucu gerçek mermi ile yaralanan bir Filistinliye ilk müdaheleyi yaptıklarını paylaştı ancak yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler ve Müslümanlar, İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla bugün ikindiden sonra kutsal mabede girmenin sevincini yaşadı. On binlerce kişi, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girmenin sevincini cemaatle namaz kılarak kutladı.

Mescid-i Aksa'da kalan Müslümanların, yarın cuma namazı için İsrail'in yaş kısıtlaması getirmesinden endişe ederek burada beklemeyi tercih ettikleri ifade ediliyor. İsrail yönetimi geçmişte de bir çok sefer, belirli yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine yasak getirmişti.

NELER YAŞANDI?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine bugün Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e geldi.
İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmeye başladı ve Aslanlı (Esbat) kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. Bu durum Filistinliler ile İsrail polisi arasında Aksa'nın avlusunda ve kapılarında arbedeye yol açtı.

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