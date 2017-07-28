Sular altında kalan minibüsçü bir de para topladı

Fatih Aksaray'da lögarın patlaması sonrası vatandaşlar araçların üzerine çıkarak bekledi.

Fatih Aksaray'da lögarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı.

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

YARALANANLAR OLDU

Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.

Yollardaki su nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye yaptı.

Şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapanırken, bu nedenle bazı araçlar da zarar gördü.

PARA TOPLAYAN DOLMUŞÇU

Sosyal medyada en çok konuşulan kareler ise vatandaşların bir minibüsün üzerinde beklediği anlar oldu. O sırada AA muhaberinin objektifine yansıyan görüntüler twitter'da minibüsçünün yolculardan para topladığı yorumlarına neden oldu.

İşte o görüntüler: