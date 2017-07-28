28 Temmuz 2017 Cuma4 Zilkâde 1438
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ABD üssünde skandal terör toplantısı!

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ABD üssünde skandal terör toplantısı!
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısının sözde kantonları ABD’ye ait Rimeylan Askeri Üssü’nde toplandı.
ABD üssünde skandal terör toplantısı! ABD üssünde skandal terör toplantısı! ABD üssünde skandal terör toplantısı!

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin ülkenin kuzeyinde tek taraflı ilan ettiği sözde kantonların başkanları ABD Üssü’nde toplantı yaptı. ABD’ye ait Rimeylan Askeri Üssü’nde yapılan toplantıda, “PKK/PYD tarafından işgal edilen bölgelerde federalizm ilanı” konuşuldu.

SÖZDE BAŞKANLAR KATILDI

Toplantıya sözde Kantonlar Meclisi Başkanı Mansur Sallum başkanlık etti. ABD güdümünde gerçekleşen toplantıya sözde Cezire kantonu başkanı Ekrep Heso, sözde Kobani (Ayn el Arap) kantonu başkanı Enver Müslim ve sözde Afrin kantonu başkanı Hevi Mustafa katıldı.

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TEL ABYAD KANTON OLACAK

ABD Üssü’nde PKK üst düzey yetkilileri ile yapılan toplantıda 2015 yılında PKK tarafından işgal edilen Rakka’ya bağlı Tel Abyad ilçesinin müstakil kanton olması karara bağlandı. Daha önce PKK’nın sözde Kobani kantonuna bağlı olan Tel Abyad’ın isminin değiştirilmesi de kararlaştırıldı.

ADI GİRE SPİ OLDU

İsmi Gire Spi olarak değiştirilen Tel Abyad ilçesine Ayn İsa ve Suluk kasabalarının da bağlanması gündem maddelerinden oldu. Suriye PKK’sının işgali ile büyük oranda boşalan Tel Abyad, Suluk ve Ayn İsa kasabalarında nüfus büyük oranda Arap ve Türkmenlerden oluşuyor.

FEDERASYONA SON ADIM

Toplantıya başkanlık eden Mansur Sallum, terör örgütü PKK’ya ait bölgelerde bağımsız yönetim modeli ilanının yakın olduğunu da belirtti. PKK heyeti, tek taraflı ilan edilen kantonların birleşik Rojova Kürdistanı ismiyle özerk statüye sahip olması konusunda Tel Abyad kantonunun ilan edilmesini son adım olarak değerlendirdi. Mansur Sellum, Rakka sonrası federasyon ilanının devreye gireceğini ve özerk Kürdistan konusunda daha fazla beklemeyeceklerini ifade etti.

MCGURK’LA İKİ TOPLANTI

Bu arada Rimeylan’da gerçekleşen PKK toplantısı öncesi Suriye Beyaz Saray özel temsilcisi Brett McGurk da, terör örgütü PKK’nin sözde temsilcileri ile iki ayrı toplantı gerçekleştirdi. Öte yandan Suriye’de ABD tarafından inşaa edilen ve son PKK toplantısına ev sahipliği yapan Rimeylan Askeri Üssü, halen DEAŞ bahanesi ile havadan ve karadan silah sevkiyatının devam ettiği askeri merkez olma özelliği taşıyor. ABD’ye ait Suriye’deki en büyük askeri tesis olan Rimeylan’da ABD kargo uçakları ve savaş helikopterlerinin hareketliliği devam ediyor. Rimeylan’da halen 200’den fazla ABD askeri görev yapıyor.

Tüm isimler değişecek

2015 yılında başlayan PKK/PYD işgal ve istila sürecinde bir çok kasaba, ilçe ve köyün yüzlerce yıllık isimleri değiştirildi. ABD güdümlü Rimeylan toplantısında bu kapsamda yeni adımlar atılması ve listeye yeni beldelerin eklenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Ayn İsa kasabası Bozani, Resul Ayn kasabası Serekani, Ayn el Arap kasabası Kobani, Munbiç kasabası Mabuk, Tel Abyad kasabası ise Gire Spi olarak değiştirildi. Bu kapsamında tabelaların değişmesi ve konunun resmileşmesi da toplantıda konuşulan konulardan oldu.

Yeni Şafak

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