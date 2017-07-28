28 Temmuz 2017 Cuma4 Zilkâde 1438
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TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler

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TSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne ait 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 doçka silahı imha edildi.

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