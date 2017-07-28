28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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ABD ve Suudi Arabistan'dan teröristlere petrol hediyesi

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Katil Esed rejimi, terör örgütü PKK/PYD’nın işgal ettiği Haseke ilinde petrol gelirini paylaşıyor.
ABD ve Suudi Arabistan'dan teröristlere petrol hediyesi
ABD ve Suudi Arabistan'dan teröristlere petrol hediyesi ABD ve Suudi Arabistan'dan teröristlere petrol hediyesi ABD ve Suudi Arabistan'dan teröristlere petrol hediyesi

Suriye’de Esed rejimi, terör örgütü PKK/PYD’nin işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşıyor. PKK/PYD ve Esed rejimi, Haseke’deki üçü faal, altısı atıl durumdaki 9 petrol sahasını birlikte kontrol ediyor. Petrol üretiminin sürdüğü Rümeylan, Süveydiye ve Karaçok sahalarındaki yaklaşık 350 küçük çaptaki kuyudan, günlük 30-35 bin varil petrol çıkarılıyor.

YÜZDE 20’Sİ TERÖR KASASINA

PKK/PYD, kısa süre önce, Rümeylan’da bulunan Petrol Üretimi Dairesinin kontrolünü yeniden rejime devretti ve aralarında gelir paylaşımı anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre, rejim gelirin yüzde 65’ini, PKK/PYD ise yüzde 20’sini alırken, terör örgütü geri kalanını da sahaların korunmasından sorumlu yerel Arab güçlerine veriyor. Koruma görevlileri ve diğer çalışanların maaşlarını ise rejim veriyor. Kahtaniye, Bedran, Zarba, Saide, Babasi ve Alyan sahaları ise henüz aktif değil. Buralardan çıkarılacak petrolün durumu ise iletim hatlarının tamirinden sonra belirlenecek. Onarımdan sonra, bu sahalardan çıkan petrolün, Humus’taki rafinerilere iletilmesi öngörülüyor.

REJİM DÜŞMANLARI DA SÖZ VERDİ

PKK, Esed rejiminin düşmanlarından da petrol sözü aldı. ABD, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve PKK temsilcileri 10 Haziran’da Kamışlı kentinde gizli bir toplantı yaparak ülkenin petrol kaynaklarını bölüşmüştü. 10 Haziran’da gerçekleşen toplantıya DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin sözcüsü ABD’li Albay John Dorrian’la birlikte TSK operasyonu sonrası Sincar-Karaçok bölgesinde terör örgütüne destek ziyareti gerçekleştiren ABD’li subaylardan biri de katıldı. Suriye PKK’sı görüşmelerde Aldar Halil ve Halil Foze tarafından temsil edildi. ABD’li ve Suudi yetkililer PKK/PYD’nin DEAŞ’la sözde savaşını takdir ederek PYD’nin petrolden gerekli payı alacağını vadetti. Görüşmelerde ABD ve İngiliz petrol temsilcileri de hazır bulundu. ABD’li yetkililer, yeni ikmal hattı ile tarafların Suriye petrollerinden pay alacağını ve İran’la Rusya’nın bu yöntemle Suriye petrolleri üzerindeki hesaplarının bozulacağını iddia etti.

Yeni Şafak

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