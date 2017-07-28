28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Türkiye'den müthiş hamle! Merkezi İstanbul olacak

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İstanbul'da kurulacak ve Arapça-Türkçe-İngilizce eğitim verecek olan Uluslararası İslam Üniversitesi Müslüman dünyasının sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yapacak.
Türkiye'den müthiş hamle! Merkezi İstanbul olacak
Türkiye'den müthiş hamle! Merkezi İstanbul olacak Türkiye'den müthiş hamle! Merkezi İstanbul olacak Türkiye'den müthiş hamle! Merkezi İstanbul olacak

Türkiye, tüm İslam dünyasının ilim merkezi olacak bir projenin hazırlıklarını yapıyor. 2015 yılından bu yana kurulması gündemde olan Uluslararası İslam Üniversitesi projesi için hazırlıklar kısa süre içerisinde bitirilecek. Üniversitenin 2019-2020 yılına kadar kurulması planlanıyor.

ÜÇ DİLDE EĞİTİM

Kurulacak üniversite için Kahire’deki El-Ezher veya Mekke İslam Üniversitesi’nin de ötesinde bir model belirlenmesine karar verildi ve bununla ilgili çalışmalar başladı. Mısır’daki darbeci Abdulfettah Sisi yönetimi uzun zamandır El-Ezher’deki dini eğitimi sabote etmeye çalışıyor. İstanbul merkezli olacak olan yeni üniversite, din eğitimindeki ekseni de buraya kaydıracak. Üniversite, Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde eğitim verecek. Yurtdışından öğrenci kabul edecek olan üniversitede alanında uzman yabancı İslam alimleri de görev alacak. Suriye’deki savaş nedeniyle Şam ve Halep’ten Türkiye’ye iltica eden 100’ün üzerindeki İslam alimi akademisyen de elini taşın altına sokacak. Bu isimler üniversite bünyesinde değerlendirilecek.

ÖRGÜTLERLE MÜCADELE

Tüm dünyaya İslami ilimler eğitimi alanında müfredat üretecek olan İslam Üniversitesi akademik çalışmaların yanında dini istismar eden DEAŞ, FETÖ, Boko Haram gibi örgütlerle de fikri düzeyde mücadele edecek. Uluslararası İslam Üniversitesi’nin bir hedefi de mezhep çatışmalarına çözüm üretmek olacak. Bu konuda ilmi diplomasi çalışmalarının da yapılması hedefleniyor.

HEDEFİ ON BİNLER

Arapça dil eğitiminin yanı sıra, Siyer, Hadis, Fıkıh, İslam Hukuku gibi alanlarda eğitimler verecek olan üniversiteye İslam Dünyasının dört bir yanından on binlerce öğrencinin getirilmesi amaçlanıyor. Üniversitenin kuruluşuyla birlikte, diğer ülkelerin yükseköğretim sistemleri tarafından tanınması için de çalışmalar başlayacak. Üniversite’nin en geç 2019-2020 yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Üniversitenin öncelikli amacı dünya genelinde yetişmiş din adamı eksiğini kapatmak ve dinin eksik veya yanlış yorumlayacak yapı ve örgütlerin hareket alanlarını kapatmak olacak.

UZMAN DİN ADAMLARI YETİŞECEK

Üniversitede sadece lisans eğitimi vermeyecek. Üniversite bünyesinde kurulacak enstitülerle alanında uzman isimler yetiştirilecek. Her bir anabilim dalı, tüm dünya Müslümanlarına hizmet verecek yüzlerce din adamı çıkaracak. Bu da hem ihtisaslaşmayı hem de derinlikli araştırmayı beraberinde getirecek.

 Yeni Şafak

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