ABD'de Senato, ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde hayata geçirilen sağlık reformu Obamacare'in iptali için yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Parti tarafından önerilen değişiklikleri kabul etmedi.
28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Trump'a büyük şok! Senato'dan döndü
ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli seçim vaadlerinden olan Obamacare'in iptali için yapılan oylama Senato'dan döndü.
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