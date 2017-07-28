28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Trump'a büyük şok! Senato'dan döndü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli seçim vaadlerinden olan Obamacare'in iptali için yapılan oylama Senato'dan döndü.
Trump'a büyük şok! Senato'dan döndü
Trump'a büyük şok! Senato'dan döndü Trump'a büyük şok! Senato'dan döndü Trump'a büyük şok! Senato'dan döndü

ABD'de Senato, ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde hayata geçirilen sağlık reformu Obamacare'in iptali için yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Parti tarafından önerilen değişiklikleri kabul etmedi.

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