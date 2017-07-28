28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:49Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:12
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 108.139 -0.23
  • Altın: 143,073 -0.06
  • Dolar: 3,5304 -0.07
  • Euro: 4,1313 0.22

Sur'u kana bulayacak teröristi ABD eğitmiş

»
Sur’da teröristleri organize etmesi için Suriye’den gönderdiği “Çenda” kod adlı terörist, Sonay Engin’in (40) ABD tarafından eğitildiği belirlendi.
Sur'u kana bulayacak teröristi ABD eğitmiş
Sur'u kana bulayacak teröristi ABD eğitmiş Sur'u kana bulayacak teröristi ABD eğitmiş Sur'u kana bulayacak teröristi ABD eğitmiş

Terör örgütü PKK'nın 2015'te sözde "özerklik" ilan ettiği Sur'da öldürülen terörist Sonay Engin'in (40) üzerinde ele geçen silahın balistik incelemesi tamamlandı. Yapılan balistik incelemede silahın, 4'ü polis, 7'si asker 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıda kullanıldığı tespit edildi.

Malatya nüfusuna kayıtlı Çenda kod adlı teröristin, 2009'da Kandil'de PKK'ya katıldığı "Nucan Malatya" kod adını alarak, silah eğitimi aldığı belirlendi. 2013'te "Roza" kod adıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye gönderilen teröristin, burada ABD tarafından "keskin nişancı eğitimi" aldıktan sonra 2015'te "Çenda" kod adıyla çatışmaları organize etmek için Sur'a gönderildiği belirlendi. Terörist, 2015'teki çatışmalarda güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

j60he_1501221387_4686.jpeg

TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine yönelik hava harekâtında 1 terörist öldürüldü. Diyarbakır'da ise bir PKK'lı yakalandı.

'Siirt Pervari kırsalında "Şehit Piyade Albay Gökhan Peker 01" operasyonunda bir erkek terörist cesedi, 2 çanta içinde 4 el bombası, bir uyku tulumu ve çok sayıda mühimmat ile birlikte ele geçirildi.

w297k_1501221400_7568.jpeg

Dün gece yine Siirt Pervari bölgesinde yaşanan çatışmalarda ise 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralandı.

 Diyarbakır Lice ilçesinde, Tepe Jandarma Karakolu'na beton bariyer götüren TIR teröristlerce ateşe verip şoförünü kaçırdı. Operasyonla birlikte sürücünün bırakıldığı öğrenildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor. Ayrıca Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot toplayan 2 vatandaşa İran tarafından ateş açıldı. Kamuran Fırat isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
7.5 aylık hamile şehit eşinden kahreden mektup7.5 aylık hamile şehit eşinden kahreden mektupBitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Adanalı Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin 7.5 aylık hamile eşi Şeyda Bildirici'nin sosyal medya hesabı Facebook'taki duygu yüklü paylaşımı yürekleri dağladı.
Bakan Özhaseki uyardı: Felaket olur!Bakan Özhaseki uyardı: Felaket olur!Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin 2030 yılına kadar çok ciddi bir depreme ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Sur'u kana bulayacak teröristi ABD eğitmişSur'u kana bulayacak teröristi ABD eğitmişSur’da teröristleri organize etmesi için Suriye’den gönderdiği “Çenda” kod adlı terörist, Sonay Engin’in (40) ABD tarafından eğitildiği belirlendi.
TSK'dan sınır ötesi operasyon! ÖldürüldülerTSK'dan sınır ötesi operasyon! ÖldürüldülerTSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
İstanbul'u vuran yağışından ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha!İstanbul'u vuran yağışından ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha!İstanbul'da dün kent genelindeki 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşananların ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi.
Teröristbaşı Gülen'den inciler! Allah'la benim aramda...Teröristbaşı Gülen'den inciler! Allah'la benim aramda...Diyanet'in yayımladığı, "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporu FETÖ'nün yalanlarını gözler önüne seriyor.
  • Sular altında kalan minibüsçü bir de para topladı28 Temmuz 2017 Cuma 08:33
  • 'Cehennem' planı! Harita ele geçirildi...28 Temmuz 2017 Cuma 08:05
  • Şırnak'ta şiddetli çatışma!28 Temmuz 2017 Cuma 08:04
  • İBB'den şiddetli yağış hakkında açıklama27 Temmuz 2017 Perşembe 22:38
  • Sakarya'da korkunç olay!27 Temmuz 2017 Perşembe 22:37
  • AFAD'dan kritik uyarı! Yine geliyor27 Temmuz 2017 Perşembe 22:36
  • İstanbul semalarında korku dolu anlar27 Temmuz 2017 Perşembe 22:33
  • Bylock’çuya 10 yıl 6 ay hapis27 Temmuz 2017 Perşembe 17:20
  • FETÖ'cülerin iadesi için yeni yöntem!27 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
  • Emine Erdoğan'da seferberlik çağrısı27 Temmuz 2017 Perşembe 16:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri