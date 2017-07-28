28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya soğuk duş!

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Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 55 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya soğuk duş!
TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya soğuk duş!

 Terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 bin 26 kişi yakalandı.

Teröristle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 55 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, 20-27 Temmuz tarihlerindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

55 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan özellikle Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Ağrı'da başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilen açıklamada, son bir haftada 55 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

2 BİN 989 HAFİF SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, operasyonlarda 19 piyade tüfeği, bir makineli tüfek ve bir keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 21 silah ile 20 kilogram tahrip kalıbı (TNT), 2 bin 773 kilogram amonyum nitrat, bir roketatar sevk fişeği, 54 el bombası, bin 495 makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2 bin 989 hafif silah mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda ayrıca 45 el yapımı patlayıcı imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 18 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ BULUNDU

Öte yandan, Van'ın Çalyan Gölü bölgesi yakınlarında bomba yüklü bir araç ele geçirilerek imha edildi.

GELİR KAYNAKLARI YOK EDİLDİ

Yapılan operasyonlar, terör örgütünün gelir kaynaklarına da ağır darbe vurdu.

Operasyonlarda, hudut hattında alınan tedbirler sonucu 7 bin 100 adet kök keneviri, 50 kilogram uyuşturucu ve 15 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

4 BİN 26 KİŞİ YAKALANDI

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 26 kişi de yakalandı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Genelkurmay Başkanlığı, operasyonlarda bir askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını bildirdi.

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