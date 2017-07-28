ABD’li deniz piyadesi YPG'ye katılmıştı! Son pozu oldu

ABD Donanması’na 4 yıl hizmet ettikten sonra YPG’ye katılan deniz piyadesi David Taylor, 16 Temmuz’da Rakka’da DEAŞ’lılarla girilen çatışmada öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki David Taylor’ın Rakka’da DEAŞ’la çatışırken öldüğünü duyurdu. Küçük bir araştırma yaptığımızda Taylor’ın ABD’li eski deniz piyadesi olduğu ortaya çıktı.

DONANMADA 4 YIL

1991’de Kuzey Florida’ki Ocala şehrinde doğan David Taylor, ABD ordusuna katılmadan önce Florida ve daha sonra ailesinin yerleştiği Batı Virginia’da üniversite okudu. Felsefe eğitimi alan Taylor, mezuniyetinin ardından ABD donanmasına sözleşmeli er olarak katıldı. 4 yıl boyunca Afganistan, Japonya, Güney Kore ve Ürdün’de görevlendirildi.

‘İRLANDA’YA GİDİYORUM’

Taylor ordudan ayrılmasının ardından bir süre ailesinin yanında kaldı. Geçtiğimiz baharda babası David Taylor Sr’a ailelerinin köklerinin bulunduğu İrlanda’yı gezmek istediğini söyledi. Baba Taylor olacaklardan habersiz oğlunu havaalanına bıraktı. Oysa David Taylor liseden beri arkadaşı olan Alex Cintron’a YPG’ye katılacağını ve bunu herkesten gizlemesini söylemişti. Birkaç hafta İrlanda’yı gezen Taylor ailesine buradan mesajlar ve mailler gönderdi. Ancak bir süre sonra mailleri kesildi.

KOD ADI ZAFER KARAÇOK

Taylor daha sonra babasına YPG’ye katıldığını ve kendisi için endişe etmemelerini söyleyen bir maille son durumunu bildirdi. Ardından da telefonla aradı. YPG’nin yaptığı açıklamaya göre David Taylor Mayıs ayında Suriye’ye gelerek örgüte katıldı. Taylor, Zafer Karaçok kod adıyla çatışmalara gönderildi.

RAKKA’DA ÖLDÜRÜLDÜ

YPG’nin açıklamasına göre Taylor, 16 Temmuz’da Rakka’da DEAŞ’la girilen çatışmalarda öldürüldü. Arkadaşı Alex Cintron el yapımı patlayıcıyla öldürüldüğünü açıklarken, bazı sosyal medya hesapları Taylor’un DEAŞ’lı bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu iddia etti. YPG ise ölümün nasıl gerçekleştiği konusunda bir açıklama yapmadı. Baba Taylor’a oğlunun ölüm haberini Kuzey Irak’taki ABD Konsolosluğu yetkilileri iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Newsweek’e yaptığı açıklamaya göre David Taylor’un ölümü doğrulandı ancak yorum yapılmayacağı iletildi.

26 ÜLKEDEN 500 TERÖRİST

Merkezi Londra’da bulunan Stratejik Diyalog Enstitüsü’nün raporuna göre 100’ü aşkın ABD’li savaşçı YPG saflarında çatışıyor. YPG çatısı altında batıdaki 26 ülkeden toplam 500 savaşçı bulunuyor.

ÖCALAN SLOGANLARI ATTI

YPG tarafından yayınlanan videoda ise David Taylor, örgütte silah, ideoloji ve taktik eğitimi aldığını söyledi. Taylor son görüntüleri olan videoda, “Sadece aileme merhaba demek istiyorum. Sizi özledim, umarım yakında görüşürüz” dedi. Taylor’un videonun sonunda ise Kürtçe olarak terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan hakkında zafer sloganları attığı görüldü.

SON İKİ SENEDE 29 YABANCI ÖLDÜ

Terör örgütü YPG’yle aynı safta çarpışan batalı savaşçılardan 29’unun son iki yılda yaşanan çatışmalarda öldüğü açıklandı. Özellikle YPG’nin alanda etkin olarak kullanılmaya başladığı 2015 yılından itibaren yapılan istatistiğe göre, en fazla Amerikalılar hayatını kaybetti. Verilere 29 yabancı askerden 10’u ABD’li. Onları Almanya ve İngiltere izliyor. Avusturya 3, Kanada ise 2 vatandaşını bu savaşta kayıp vermiş.

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