İşte TFF'nin teklif yaptığı Türk hoca!

Milli Takım'da Fatih Terim'den boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçen TFF yönetimi, Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt almasının ardından Mustafa Denizli'ye teklif götürdü.



TFF'nin a planı olan Şenol Güneş'in teklifi geri çevirmesinin ardından Lucescu, Eric Gerets ve Zico'nun konuşulduğu ancak yönetim kurulundaki çoğunluğun Türk hoca istemesinden dolayı bu isimlerin rafa kalktığı öğrenildi.



DENİZLİ - DEMİRÖREN ZİRVESİ!



Abdullah Avcı, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman gibi isimlerin de görevlerine devam etmesinden dolayı Mustafa Denizli tek aday olarak ön plana çıktı. TFF yönetim kurulundan çıkan ortak kararın ardından tecrübeli teknik adama ilk teklif sunuldu. Mustafa Denizli'nin teklife sıcak baktığı 67 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geleceği öğrenildi.





TFF BAŞKANLIĞI SORUSUNA CEVAP VERMİŞTİ...



Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Mustafa Denizli kısa bir süre önce sorulan "Gelecekte TFF Başkanlığı düşünür müsünüz?" sorusuna şu cevabı vermişti;



"Bu görevlere talip olunmaz. Bir gün böyle bir teklifle karşılaşırsam, hayatının çok önemli bir bölümünü futbolun her kademesinde geçiren biri olarak bunu değerlendiririz. Bu da son derece onurlu bir görevdir. TFF başkanlığı seçiminin 2019 yılında olacağını sanıyorum. TFF'nin başında birlikte iki yıl çalıştığım, kupalar kazandığım, çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan var, sayın Yıldırım Demirören. Onunla da şakalaştık telefonda, 'başkan aklına bir şey gelmesin, olağanüstü bir seçim istemeyeceğim.' diye. Bu süreç benim için asgari 3 yıldır. Üç yıldan sonra böyle bir talep gelirse o zaman değerlendiririz. Bunlar son derece onurlu ve ülke için yapılması gereken görevlerdir."