28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:49Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:12
    • 32°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 37°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 107.844 -0.51
  • Altın: 143,054 -0.07
  • Dolar: 3,5306 -0.06
  • Euro: 4,1345 0.29

Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor!

»
Bakanlar kurulu, bazı ülkelerden ithal edilecek bazı motosikletlere yüzde 20 ek gümrük vergisi koyma kararı aldı.
Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor!
Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor! Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor! Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor!

Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ülkeler; “en az gelişmiş ülkeler”, “özel teşvik düzenlemelerinden yaralanacak ülkeler” “gelişme yolundaki ülkeler” ve “diğer ülkeler” başlıkları altında toplandı.

Sayılan ülkeler menşeli ve 800 cm3 ile 50 cm3 arasında değişen silindir hacmine sahip motosikletve moped ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisiuygulanacak.

Öte yandan bu araçların iç lastik, rulman, jant, aksam ve parçalarının ithalatına da yüzde 10 ile 20 arasında değişen ek gümrük vergisi uygulama kararı verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ekonomik güven endeksi arttıEkonomik güven endeksi arttıEkonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 98,9'dan 103,4'e yükseldi.
8 saatliğine dünyanın en zengini oldu8 saatliğine dünyanın en zengini olduAmazon kurucusu Jeff Bezos, "dünyanın en zengin insanı" unvanını 8 saat koruyabildi.
Ünlü kahveci 3 bin 300 kişiyi işten çıkarıyorÜnlü kahveci 3 bin 300 kişiyi işten çıkarıyorABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, bünyesindeki Teavana adlı mağazaları önümüzdeki yıl kapatma ve bu mağazalarda çalışan 3 bin 300 kişinin işten çıkarma kararı aldı.
Erdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecekErdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecekMaliye Bakanlığı, milyonlarca çalışanın maaşını artıracak düzenleme için düğmeye bastı.
Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor!Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor!Bakanlar kurulu, bazı ülkelerden ithal edilecek bazı motosikletlere yüzde 20 ek gümrük vergisi koyma kararı aldı.
Özbekistan ordusu Türkiye'den takviyeÖzbekistan ordusu Türkiye'den takviyeÖzbekistan Silahlı Kuvvetleri, Türk şirketi Nurol Makina'nın ürettiği “Ejder Yalçın" adlı 4x4 muharebe araçlarından 10 adet satın alacak.
  • Ülker'den fabrika satışı!27 Temmuz 2017 Perşembe 16:17
  • Dolar sakin, borsa rekor tazeledi27 Temmuz 2017 Perşembe 14:37
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı27 Temmuz 2017 Perşembe 14:04
  • Dev ihale iptal edildi!27 Temmuz 2017 Perşembe 14:03
  • Ford'da üretime ara verildi27 Temmuz 2017 Perşembe 14:02
  • Emekliye her ay zam!27 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
  • 5 yaşındaki kıza iş teklifi yağıyor27 Temmuz 2017 Perşembe 14:00
  • BES'de güncellemeye gidilecek27 Temmuz 2017 Perşembe 14:00
  • Türk şirketlere Ukrayna fırsatı27 Temmuz 2017 Perşembe 13:59
  • "Sicil affı" başvurusunda son gün27 Temmuz 2017 Perşembe 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri