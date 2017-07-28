Motosiklete yüzde 20 ek gümrük vergisi geliyor!

Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre ülkeler; “en az gelişmiş ülkeler”, “özel teşvik düzenlemelerinden yaralanacak ülkeler” “gelişme yolundaki ülkeler” ve “diğer ülkeler” başlıkları altında toplandı.
Sayılan ülkeler menşeli ve 800 cm3 ile 50 cm3 arasında değişen silindir hacmine sahip motosikletve moped ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisiuygulanacak.
Öte yandan bu araçların iç lastik, rulman, jant, aksam ve parçalarının ithalatına da yüzde 10 ile 20 arasında değişen ek gümrük vergisi uygulama kararı verildi.