28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Bin 680 tanesi Türk askerine teslim edildi!

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Üretimi tamamen yerli imkanlarla yapılan milli piyade tüfeğinin 500 adetlik ön sevkıyatı sonrası bin 680 adetlik ikinci büyük sevkiyatı Kırıkkale’den TSK personeline gönderildi.
Bin 680 tanesi Türk askerine teslim edildi!
Bin 680 tanesi Türk askerine teslim edildi! Bin 680 tanesi Türk askerine teslim edildi! Bin 680 tanesi Türk askerine teslim edildi!

Teknolojinin sunduğu en gelişmiş imkanlarla üretilen ve uluslararası alanda ismini duyuran Milli Piyade Tüfeği (MPT)-76 silahının sevkiyatı Kırıkkale MKE Silah Fabrikasında düzenlenen törenle yapıldı. Düzenlenen sevkiyat, 500 adetlik ön sevkiyat sonrası hazırlanan ilk toplu gönderim olurken, bu sevkiyatla Türk Silahlı Kuvvetleri bin 680 adet daha MPT-76’yı envanterine katmış oldu.

Azami menzili bin 200 metre ve etkili menzili 600 metre olan, aynı zamanda 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76’nın özellikle terörle mücadelede Mehmetçiğin en önemli yardımcılarından olması bekleniyor.

“SENE SONUNA KADAR TOPLAM 19 BİN 500 ADET ÜRETİLECEK”

Ayrıca jandarma ve polis teşkilatı mensuplarına yönelik olarak geliştirilmiş yakın muharebe silahı olan MPT-55’in de üretimini yaptıklarını belirten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, sene sonuna kadar toplam 19 bin 500 adet silah üretimi yaparak kolluk kuvvetlerinin hizmetine kazandırmak hedefinde olduklarını ifade etti. Ocakçıoğlu, “MPT-76 ilk milli piyade tüfeğimizdir. Yıllar süren AR-GE çalışmalarımız neticesinde seri üretimine geçerek daha önce ön kafile olarak teslim edilen 500 adet tüfeğimize ilaveten bugün üretimini tamamladığımız 1680 adet tüfeğimizi silahlı kuvvetlerimize göndermenin gururunu yaşamaktayız. Bilindiği üzere MPT-55 milli silahımız özel firmalara da sipariş ediliyor ancak AR-GE’sini de bizim yaptığımız, MPT-76 tüfeğimiz sadece bizim tarafımızdan üretilmekte ve teslimi yine MKE tarafından yapılmaktadır. Şu anki mevzuatımız gereği hızlı ve seçici hareket edememekteyiz. Makine Kimya Kurumunun yeniden yapılandırılması neticesinde yıllık üretimimizin en azından 3 katına çıkacağı ön görülmektedir. MPT-76 tüfeğimizin yapımında emeği geçen fabrika çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Makine Kimya olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve emniyet teşkilatımızın hafif silah ihtiyaçlarını karşılamak ana hedefimizdir” dedi.

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