28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Türkiye- Interpol krizini bitiren görüntü!

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Türkiye- Interpol krizini bitiren görüntü!
Interpol’ün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin veri girişini engelleme krizi, Uluslararası polis teşkilatının Ankara’ya yaptığı gezi ile aşıldı.
Türkiye- Interpol krizini bitiren görüntü! Türkiye- Interpol krizini bitiren görüntü! Türkiye- Interpol krizini bitiren görüntü!

Başta TBMM olmak üzere darbecilerin bombaladığı yerleri gezen polis teşkilatı müdürleri, gördükleri yıkım karşısında dehşete düştü. Türkiye de başta 70 bin olan listeyi 2 bine indirince veri girişi yeniden açıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası 70 bin kaçak FETÖ’cü, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) pasaportlara tahdit konulmasını sağlayan sistemine girilmiş, sayının çok fazla olması ve bazı ülkelerin şikayetleri gerekçe gösterilerek Türkiye’nin buraya veri girişi kapatılmıştı. Karar’ın manşetinden duyurduğu şaşırtan uygulama, FETÖ’cülerin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde rahat rahat seyahat etmelerine fırsat sağladı. İnterpol, Karar’ın haberi sonrası uluslararası medya kuruluşlarına “Türkiye’nin askeri ve siyasi meselelerine karışmadıkları” açıklaması yaparak kararını savunmuştu.

INTERPOL SİSTEMİ KAPATTI

İşte o süreçte yaşananların perde arkasına ulaşıldı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, İnterpolün kararı sonrası Türkiye derhal harekete geçti. Kaçan ve farklı ülkelerde olan FETÖ’cülerin en kısa sürede yakalanması için sisteme yüklenen 70 bin isim, 2 bine indirildi. Çünkü İnterpolün bu sisteminin bir an önce FETÖ’cüler için kullanılması gerekiyordu. Bu yolla sisteme ismi girilen kişi pasaportuna el konularak geldiği ülkeye “seyahat belgesiyle” geri gönderiliyordu. Yani FETÖ’cülerin Türkiye’ye geri gönderilmesi için bu sistemin yeniden Türkiye’ye açılması büyük önem taşıyordu. Ancak İnterpol Türkiye’nin çabasını karşılıksız bıraktı. Sayıyı bahane ederek Türkiye’ye kapattığı sistemi, dosya adeti 2 bine düşürülmesine rağmen yeniden açmadı.

TÜRKİYE PROTESTO ETTİ

Bunun üzerine Türkiye İnterpol’le arasındaki uluslararası suçlu takibi ve yakalanmasını sağlayan çok sayıda protokolü protesto etti. Başta DEAŞ, El Kaide gibi radikal örgütler olmak üzere, terör, uyuşturucu ve organize suç örgütlerinin izlenmesi ve yakalanmasında büyük deneyime ve başarıya sahip olan Türkiye’nin bu tavrı İnterpol’ü panikletti. Yabancı terörist savaşçılarla ilgili Türkiye’nin sıkı takibi, son dönemde Avrupa’nın korkulu rüyası haline gelen terör saldırılarının önlenmesinde vazgeçilmez derecede öneme sahip. Uluslararası suçla mücadelede en güçlü ortağını kaybetmek istemeyen İnterpol Türkiye’ye bir heyet gönderme kararı aldı.

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BÖYLE BİLMİYORDUK

İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock ve beraberindeki heyet 21 Haziran’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, bir çok görüşme yaptı, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminde yaptıkları bizzat yerinde anlatıldı. Heyet FETÖ’cülerin bombaladığı TBMM’yi de gezdi. İşte bu ziyarette Türkiye’nin ne yaşadığını ve FETÖ’nün gerçek yüzünü gören İnterpol heyeti, darbe girişiminin vehametini anladıklarını ifade etti. Heyettekiler “Biz böyle bilmiyorduk, şimdi durumun nasıl vahim olduğunu daha iyi anladık” değerlendirmesi yaptı. Sisteme veri girişiyle ilgili kriz de böylece çözüm yoluna girdi.

KARAR

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