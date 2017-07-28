28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Erdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecek

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Erdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecek
Maliye Bakanlığı, milyonlarca çalışanın maaşını artıracak düzenleme için düğmeye bastı.
Erdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecek Erdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecek Erdoğan talimatı verdi! Maaşlar yükselecek

Maliye Bakanlığı, milyonlarca çalışanın maaşını artıracak düzenleme için düğmeye bastı. Masada 2 formül bulunuyor:

1) Vergi dilimleri yeniden düzenlenecek.

2) Belli rakama kadar olan maaştan vergi alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bakanlara "Vatandaşlara dokunacak icraatlar yapın" talimatı doğrultusunda; Maliye Bakanlığı, çalışanların maaşlarında artış sağlayacak vergi dilimleri ile ilgili düzenleme için harekete geçti.

Maaşlarda ilk dilim verginin düşürülmesi ya da belli rakama kadar olan maaşlardan hiç vergi alınmaması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile yaptığı toplantıda 180 günlük eylem planı dahil yapılacak tüm proje ve icraatlarının 'vatandaşın hayatını kolaylaştıran' şeyler olması gerektiğini belirtmişti. Başbakan Binali Yıldırım da Bakanlar Kurulu toplantısında Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, "Vatandaş lehine olacak düzenlemelere odaklanın" demişti.

ÜCRET ARTACAK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da bu konu ele alındı. Çalışanların maaşlarından alınan vergiler ile ilgili bir çalışma yapılma yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda 2 alternatif üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki maaşlardan alınan verginin ilk diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmesi yönünde.

Bu, bütün çalışanların maaşında bir artış sağlayacak. İkinci formül ise belli rakama kadar olan maaşlardan hiç vergi alınmaması. Bu rakamın ne olacağına ilişkin de alternatifli çalışmalar yapılıyor. Üzerinde ağırlıklı olarak durulan ise asgari ücretin brüt tutarı yani yaklaşık bin 800 lira civarı. Bu alınmadığı takdirde çalışanların eline toplam bin 600 lira civarı bir paranın geçeceği belirtiliyor. Henüz bu alternatiflerden hangisinin hayata geçirileceği belirlenmedi. Maliye Bakanlığı, söz konusu alternatifler ile ilgili gerekli hesaplamaları yapıyor.

TAKVİM

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