28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:49Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:12
    • 32°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 37°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 107.844 -0.51
  • Altın: 143,054 -0.07
  • Dolar: 3,5306 -0.06
  • Euro: 4,1345 0.29

Fenerbahçe teklifi kabul etti!

»
Fenerbahçe teklifi kabul etti!
Süper Lig’de kalıcı olmak adına iddialı ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı Miroslav Stoch’a kancayı taktı.
Fenerbahçe teklifi kabul etti! Fenerbahçe teklifi kabul etti! Fenerbahçe teklifi kabul etti!

Sarı-Lacivertli ekip ile anlaşma sağlayan Doğu ekibi, Slovak futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Yeni Malatyaspor, transferde bombayı patlatmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gelecek planları arasında yer almayan Miroslav Stoch için harekete geçti.

Şu ana kadar Yalçın Ayhan, Nacer Barazite ve İssiar Dia gibi önemli isimleri kadrosuna katan Doğu ekibi, Slovak yıldız için Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldı. Kanarya’dan olumlu yanıt alan Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu ile vakit kaybetmeden görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcu ile pazarlık masasına oturan Sarı-Kırmızılı ekip, ilk görüşmede Stoch’u ikna edemedi. Daha önce Sivasspor ile de görüşen Slovak futbolcu, Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Tüm şartlar zorlanacak 

27 yaşındaki oyuncunun bu tutumu transferi zora sokarken, Malatyaspor Slovak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak. Önümüzdeki günlerde yetenekli futbolcu ile tekrardan bir araya gelecek olan Doğu ekibi, transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Kocaman kadroda düşünmüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Miroslav Stoch’a gelecek sezon planları arasında yer vermiyor. Slovak futbolcunun idman performanslarını yeterli görmeyen ve bu sebepten ötürü 27 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmeyen tecrübeli teknik adam, Stoch’un takımdan ayrılmasına onay verdi. Ancak yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmaya sıcak bakmıyor. 2010-2011 sezonunda Kanarya’ya imza atan deneyimli oyuncu Fenerbahçe ile 102 karşılaşmaya çıktı. Slovak yıldız, Sarı-Lacivertli ekibe 20 gol, 17 asistlik bir katkıda bulundu. 
Fanatik
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Galatasaray yenileriyle yıktıGalatasaray yenileriyle yıktıGalatasaray, Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Kocaman'dan oyuncularına övgü!Kocaman'dan oyuncularına övgü!UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş İspanya'da dağıldı!Beşiktaş İspanya'da dağıldı!Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş 4. hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Las Palmas ile karşı karşıya geldi.
Franco Foda: Çok acı bir durumFranco Foda: Çok acı bir durumSturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri için büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.
Semih Kaya'dan kötü başlangıç!Semih Kaya'dan kötü başlangıç!Semih Kaya, yeni takımı Sparta Prag ile Avrupa macerasına kötü bir başlangıç yaptı.
Göztepe durmuyor! Bir transfer daha...Göztepe durmuyor! Bir transfer daha...Geçen sezon Play-Off’ta Eskişehirspor’u eleyerek Süper Lig’e çıkan Göztepe, transferde durmak bilmiyor.
  • Avusturya basınını İstanbul korkusu sardı!28 Temmuz 2017 Cuma 11:30
  • Bomba açıklama! "TFF başkanı olarak döner!"28 Temmuz 2017 Cuma 11:30
  • Fatih Terim'in tazminatı dudak uçuklattı28 Temmuz 2017 Cuma 11:29
  • Fenerbahçe teklifi kabul etti!28 Temmuz 2017 Cuma 11:28
  • Fenerbahçe'de flaş ayrılık!28 Temmuz 2017 Cuma 11:27
  • Fenerbahçe teklifi kabul etti!28 Temmuz 2017 Cuma 11:08
  • İşte TFF'nin teklif yaptığı Türk hoca!28 Temmuz 2017 Cuma 10:42
  • Fatih Terim'in tazminatı dudak uçuklattı28 Temmuz 2017 Cuma 08:41
  • Fatih Terim parkının adı değişiyor28 Temmuz 2017 Cuma 08:01
  • Fenerbahçe kabustan erken uyandı!27 Temmuz 2017 Perşembe 22:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri