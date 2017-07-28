28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Ünlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştı

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Ünlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştı
Şarkıcı ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen İnstagram hesabından çocuğuyla namaz kılıp dua ettiği fotoğrafı paylaştı.
Ünlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştı Ünlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştı Ünlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştı

Yeşilmen paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: "Yer gök dua üstüne kurulu. Biz kızımla birlikte abdest aldık 2 rekat namaz kıldık ve her zaman olduğu gibi yüce Yaradana sığındık.

"SÜREKLİ DİLİMDE DUALARIM VAR"

İyi ki inançlıyım şükürler olsun. İnancım olmadan nefes alamam. Sürekli dilimde dualarım var. Gezerken, yemek yerken, yüzerken, yatarken. Bu doğanın insanlardan intikam aldığı zor günlerde yapıcak hiç bir şey yok. Tek şey tabii ki dua etmek, düzgün yaşamak.

Yalandan, dolandan, gıybetten uzak, alnımızda ne yazılı ise onu yaşarız. Nereye kaçarsak kaçalım alnımızda ne yazıyorsa o. Son yıllar zor geçiyor terör, afetler, sapıklıklar, tecavüzler vs...

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"PARAYLA İMANIN KİMDE OLDUĞU BİLİNMEZ"

Eh arada bi uyarı olmalı ki insanlar kendine gelsin. Kimse parayla imanın kimde olduğunu bilemez. En korkuncu günah almak birini boş yere yargılamak. Bu günümüzde sıkça yapılan hata. Evet dört dörtlük değiliz belki ama kendi adıma şunu söylerim inancım bana yeter.

Geçmiş olsun Bodrum ve geçmiş olsun İstanbul. Bol dua edip çocuklarımıza da öğretelim lütfen. İyi geceler"

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