Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti.
Teknik direktör Franco Foda'nın maç sonrası "Rövanştan ümitliyiz" demesine rağmen bugün Avusturya basınında yer alan haberlerde, Strum Graz'ın rövanşta hiç ümidinin kalmadığını yazdı.
Takımlarının bu mağlubiyeti sonrası Avusturya basını, "Evinde kaybederek tur umutlarını yitiren Sturm Graz, İstanbul'da formalite maçına çıkacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçtikten sonra Dario Maresic'in talihsiz bir şekilde kendi ağlarına gol attığını belirten gazeteler, "Talihsiz gelen golün ardından Fenerbahçe karşısında tutunamadık. Roman Neustadter'in kafa golü skoru belirlerken, Sturm Graz'ın da tur için şansını zora soktu" yorumunu yaptı.
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Avusturya basınını İstanbul korkusu sardı!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etti.
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