Kocaman'dan oyuncularına övgü!

4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'nin başında ilk resmi maçında çıkan Kocaman maçla ilgili şunları söyledi:
"Son 15 dakikalık bölüm dışında, derli toplu, neler yapabileceğimizi gösteren bir görüntü sergiledik. 2. maçta bizi yine tehlikeli bir rakip bekliyor. Küçük bir avantaj yakaladık ama aynı ciddiyetle oynamak zorundayız. Alper başarılıydı, Josef inanılmazdı, Hasan o tarafı korumaya çalıştı. Hepsi istekli, doğruları yapma yolunda hevesliydi. Tüm oyuncularıma tek tek teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok istekliydi."