28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi

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İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi
İspanya’nın Barcelona kentinde meydana gelen tren kazasında 48 kişinin yaralandığı açıklandı.
İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi

Barcelona'da Estació de França tren istasyonunda tren kazası yaşandı. Acil Sağlık Sistemi(SEM)'nin yaptığı açıklamaya göre kazada en az 48 kişi yaralandı.

El mundo gazetesinin haberine göre,  Tarragona şehrinin Sant Vicenç de Calders bölgesinden Barcelona'ya hareket eden trenin Estació de França durağında kaza yapması sonucunda 48 yaralından 18'i hastaneye kaldırılırken 5'inin durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. 

Yerel saate göre 7.15'te meydana gelen kazada makinistin de yaralandığı açıklanırken İspanya Ulaştırma Bakanı Íñigo de la Serna'nın olay yerine gittiği belirtildi.

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