Tarkan Büyük Ankara Festivali’ne pahalı geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, yarın başlayacak olan Büyük Ankara Festivali’nde Tarkan’ı da sahneye çıkarmak istediği fakat popçunun çok para istediği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, yarın başlayacak olan Büyük Ankara Festivali’nde Tarkan’ı da sahneye çıkarmak istediği fakat popçunun çok para istediği belirtildi. Başkan Gökçek, festival için popçu Sıla’yı da düşünmüş fakat bu isim de sadece biletli konserlere çıktığı için listede yer almamış.

Bu bilgiler Ahmet Hakan’ın bugünkü köşesinde yer aldı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Gökçek’in düzenlediği festivalden övgüyle söz ederken, şu bilgileri aktardı:

“GÖKÇEK’İN HAKKINI TESLİM

ATIŞIRIZ matışırız, şiddetle karşı çıktığım görüşleri ve tavırları vardır ama yine de hakkını teslim edeyim:

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Melih Gökçek şahane bir Ankara Festivali düzenliyor.

9 gün sürecek olan bu festivale bir milyon Ankaralının katılması bekleniyor.

Sanatçılar kimler?

Demet Akalın, Ferhat Göçer, Funda Arar gibi ünlü sanatçılar.

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Peki ya Tarkan? Peki ya Sıla?

Gökçek diyor ki:

“Tarkan’la irtibat kurduk, çok pahalı... Sıla ise sadece biletli konser veriyormuş.”

Yani bir önyargı, bir ambargo söz konusu değil.

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Bu arada son bir not:

Üç yıldır ülkemizde meydana gelen tatsızlıklar nedeniyle ara verilen festivalin bu yıl düzenlenecek olması bir normalleşme belirtisi.

Aman Allah bozmasın.”