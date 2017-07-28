Ünlü kahveci 3 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor

Starbucks'tan yapılan açıklamada, firmanın 2012'de satın aldığı Teavana adlı çay şirketinin 379 şubesinin tamamının önümüzdeki yıl kapatılacağı, söz konusu şubelerde çalışan 3 bin 300 kişinin bu durumdan etkileneceği bildirildi.
Açıklamada, işten çıkarılacak 3 bin 300 kişinin Starbucks bünyesinde yeniden işe alınabileceği bilgisine yer verilirken, şirketin gelecek 5 yılda 68 bini ABD'de olmak üzere dünya genelindeki toplam 240 bin kişiye istihdam hedefi kaydedildi.
Starbucks, 2012'nin sonunda Teavana'yı 620 milyon dolara satın almıştı.