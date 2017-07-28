28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Sivil imamın bilgisayarından bakın ne çıktı!

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Örgütün "sivil imamı" Harun Biniş'in ev aramasında ele geçirilen harddiskten, arka planında ABD bayrağı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait bir fotoğraf çıktı.
Sivil imamın bilgisayarından bakın ne çıktı!
Sivil imamın bilgisayarından bakın ne çıktı! Sivil imamın bilgisayarından bakın ne çıktı! Sivil imamın bilgisayarından bakın ne çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanıp Ankara 4. Ağır  Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin eklerinde, örgütün sivil imamlarından  olduğu belirtilen Biniş'in ikametgahında yapılan aramada ele geçirilen  materyallere ait bilirkişi raporuna yer verildi.
 
Biniş'in evinden 2 Wifi adaptör, bir taşınabilir harici harddisk, 3  telefon, 7 farklı numaraya ait sim kart kabı ve 1 tablet bilgisayarın aramayı  yapan ekiplerce alındığı ifade edilen raporda, teknik incelemeye müsait olan  materyallerin incelendiği belirtildi.
 
Ele geçirilen harici harddiskten silinmiş olan belgelerin kurtarılması  için yapılan ve "kazıma yöntemi" olarak adlandırılan işlemle bazı belgelerin geri  getirildiği belirtilen rapora göre, söz konusu belgeler içerisinde, arka planında  ABD bayrağı bulunan FETÖ elebaşı Gülen'e ait bir fotoğraf bulundu.
 
Belgeler arasında ayrıca, Biniş'in Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde  darbe girişiminden önce açılan devlet büyüklerinin kullandığı kriptolu  telefonların usulsüz dinlenmesi iddialarına yönelik yargılandığı davaya ilişkin  dosyalar ve daha önceden çalıştığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan  istifasına yönelik yazışmalar da yer aldı.
 
İddianamedeki 6 numaralı şüpheli
 
FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin  hazırlanan iddianamede örgütün sivil imamlarından olduğu belirtilen Harun Biniş,  16 Temmuz'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
 
İddianamedeki 6 numaralı şüpheli olan Biniş'in, Akıncı Üssü'nde  örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ve "sivil  imamlar" Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Kemal Batmaz ile birlikte faaliyette  bulunduğu ifade ediliyor.
 
Biniş ifadesinde, iddianamedeki suçlamaları reddederek Kahramankazan'a  arsa bakmaya gittiğini söylemiş ve Akıncı Üssü'ndeki görüntülerin de kendisine  ait olmadığını iddia etmişti.

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