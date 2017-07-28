Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanıp Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin eklerinde, örgütün sivil imamlarından olduğu belirtilen Biniş'in ikametgahında yapılan aramada ele geçirilen materyallere ait bilirkişi raporuna yer verildi.
Biniş'in evinden 2 Wifi adaptör, bir taşınabilir harici harddisk, 3 telefon, 7 farklı numaraya ait sim kart kabı ve 1 tablet bilgisayarın aramayı yapan ekiplerce alındığı ifade edilen raporda, teknik incelemeye müsait olan materyallerin incelendiği belirtildi.
Ele geçirilen harici harddiskten silinmiş olan belgelerin kurtarılması için yapılan ve "kazıma yöntemi" olarak adlandırılan işlemle bazı belgelerin geri getirildiği belirtilen rapora göre, söz konusu belgeler içerisinde, arka planında ABD bayrağı bulunan FETÖ elebaşı Gülen'e ait bir fotoğraf bulundu.
Belgeler arasında ayrıca, Biniş'in Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde darbe girişiminden önce açılan devlet büyüklerinin kullandığı kriptolu telefonların usulsüz dinlenmesi iddialarına yönelik yargılandığı davaya ilişkin dosyalar ve daha önceden çalıştığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan istifasına yönelik yazışmalar da yer aldı.
İddianamedeki 6 numaralı şüpheli
FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede örgütün sivil imamlarından olduğu belirtilen Harun Biniş, 16 Temmuz'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
İddianamedeki 6 numaralı şüpheli olan Biniş'in, Akıncı Üssü'nde örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ve "sivil imamlar" Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Kemal Batmaz ile birlikte faaliyette bulunduğu ifade ediliyor.
Biniş ifadesinde, iddianamedeki suçlamaları reddederek Kahramankazan'a arsa bakmaya gittiğini söylemiş ve Akıncı Üssü'ndeki görüntülerin de kendisine ait olmadığını iddia etmişti.
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Sivil imamın bilgisayarından bakın ne çıktı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanıp Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin eklerinde, örgütün sivil imamlarından olduğu belirtilen Biniş'in ikametgahında yapılan aramada ele geçirilen materyallere ait bilirkişi raporuna yer verildi.
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