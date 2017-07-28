Canlı yayında skandal ifadeler! Şeriat geliyor...

Mor Çatının kurucusu Canan Arın, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında müftülere verilmesi düşünülen nikah kıyma yetkisiyle ilgili olarak akılalmaz açıklamalar yaptı.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Kurucu Üyesi Avukat Canan Arın katıldığı programda müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesiyle ilgili olarak akla hayale sığmayan açıklamalar yaptı.

Yıllar önce "Laiklik elden gidiyor" safsatalarıyla kamuoyunu meşgul eden zihniyetin son temsilcilerinden olan Canan Arın, müftülere medeni kanun kapsamında verilen yetkiyi skandal ifadelerle eleştirdi.

İşte Canan Arın'ın o açıklamaları:

"ŞERİAT GELECEK"

"AK Parti'nin temel amacı şeriatı getirmek, Tayyip Erdoğan daha buralara gelmeden önce açıkça demokrasi trendir istediğimiz yerde bineriz işimiz bitince de ineriz dedi. Buradaki amaç şeriatı getirmek, laikliği tamamen yok etmek, çoklu hukuk sistemini getirmek...

"KADINLARIN BÜTÜN HAKLARI ELİNDEN ALINIYOR"

Çok tehlikeli bir iş laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kadınların bütün haklarını ellerinden alacaklar. Tamamen dini hukuku getirecekler. Müftü dediğiniz din adamıdır, ne işi var medeni nikahla...ve devletin laik işleyişiyle. Dolayısıyla amaç laikliği tamamen ortadan kaldırmak...

HDP'Lİ VEKİLİ REFERANS YAPTI

Evlerde doğum yapma meselesi çok korkunç. Sayın Meral Danış'ın dediği gibi aynı kanaatteyim. Erken evlilikleri gündeme getirecekler ve erken evlilikler gizli olarak yapılacak, dini nikahla yapılacak.

KIZLAR ARTIK OKUMUYORMUŞ

Zaten bu bir paketti, önce resmi nikah olmadan dini nikahı suç sayan ceza kanun maddesini iptal ettiler. Sonra eğitimi 4+4+4 bölünmez 12'yi 3'e böldüler. Dolayısıyla ilk 4'ten sonra kız çocukları okullardan çekildi...ve evlenmeye zorlanıyorlar...

Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey kalmıyor, İslam cumhuriyeti kurulmak amaçlanıyor..."dedi.