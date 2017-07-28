28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Rusya dediğini yaptı! ABD'ye misilleme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.
Rusya dediğini yaptı! ABD'ye misilleme
Rusya dediğini yaptı! ABD'ye misilleme Rusya dediğini yaptı! ABD'ye misilleme Rusya dediğini yaptı! ABD'ye misilleme

ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, ABD Kongresi'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşma sağlaması üzerine bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminden Rusya genelindeki ABD'li diplomatların sayısının 455'e düşürülmesini istedi.

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