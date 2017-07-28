28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Hepsi için son 4 gününüz kaldı!

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Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisinin taksit ödemelerinde son 4 güne girildi.
Hepsi için son 4 gününüz kaldı!
Hepsi için son 4 gününüz kaldı! Hepsi için son 4 gününüz kaldı! Hepsi için son 4 gününüz kaldı!

6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3'üncü, 7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılanların ise 1'inci taksit ödemeleri için son gün pazartesi. MTV ve gelir vergisinin ikinci taksiti ödemeleri ise 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2017 yılının mart ayından temmuz ayına ertelenen 3. taksit ödeme dönemi 31 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Diğer taraftan 7020 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanan mükellefler de borçlarının birinci taksidini bu ay sonuna kadar ödeyecek.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesinde büyük kolaylık sağlayan 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk taksidin mutlaka ödenmesi gerekiyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, her iki yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında toplamda 96,2 milyar liralık kamu alacağını yapılandırdıklarını, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi kapsamında 25 milyar liralık tahakkuk gerçekleştirdiklerini böylece söz konusu kanunlar kapsamında yeniden yapılandırmada toplamda 121 milyar liraya ulaştıklarını açıklamıştı.

"MTV VE GELİR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ"

Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayan 2017 yılı MTV ile 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri de pazartesi günü sona erecek.

Son güne kadar mükellefler söz konusu taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi de GİB'in internet sitesi üzerinden ödenebiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Motorlu taşıtlar vergisi bu yıl 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobiller için yıllık 646 lira olarak belirlenirken, vatandaşların bu ay sonuna kadar 323 lira ödemesi gerekiyor. İkinci taksit tutarları aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobiller için 517,5 lira, 1601-1800 santimetreküp arasındaki otomobiller için 913,5 lira, 1801- 2000 santimetreküp arasındaki otomobiller için bin 439 lira olarak tahsil ediliyor.

Vatandaşların muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmaması için ödeme işlemlerini son güne bırakmaması önem arz ediyor.

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