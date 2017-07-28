Sigorta ve kasko dolu zararını karşılar mı?

Fırtına ve dolu sebebiyle birçok araç zarar gördü. Bu konuda merak edilen sorulardan biri de zararın trafik sigortası ve kasko tarafından karşılanıp karşılanmayacağı...

İstanbul'da dün yaşanan fırtına ve dolu felaketi nedeniyle araçlar da zarar gördü. Küçük büyük birçok taşıtın camları patlarken, kaportalarında da göçükler oluştu.



Peki, araç sahiplerinin zararları nasıl karşılanacak?

Sigorta Center Hasar Tespit Uzmanı Alparslan Gözüçukur, konuyla ilgili ilgilendirmede bulundu. Gözüçukur, trafik sigortasının bu hasarları karşılamayacağını belirtirken, kasko sahibi olanlar için durumun farklı olduğunu söyledi.

KASKODA İKİ FARKLI UYGULAMA



Kaskoların araçlardaki hasarı karşılayacağını ama uygulamanın poliçeden poliçeye fark gösterdiğini ifade eden Gözüçukur, ''Kimi kaskolar dolu hasarını mini onarım paketinden karşılarken, kimisi de hasar kaydı olarak işliyor'' şeklinde konuştu.



Gözüçukur ayrıca, araçların kaskodan yaptırılması için sadece 'beyan'ın yeterli olacağını söyledi.

ONARIMDAN ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKİN



Öte yandan ülkemizde 2. el otomobil pazarı oldukça hassas kriterler üzerinden dönüyor. Dolayısıyla aracınızı satarken ilginç sorularla karşılaşmamak ve sorun yaşamamak için, onarıma götürmeden önce doludan zarar görmüş haliyle mutlaka fotoğraf çekin.