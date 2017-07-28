28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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FETÖ, darbeci askerler için fon oluşturmuş

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FETÖ, tutuklu terör örgütü mensupları ile darbe girişimine katılan tutuklu askerlere "mağdur zarfı" adı altında para topladıkları ve bu kişilere ulaştırdıkları tespit edildi.
FETÖ, darbeci askerler için fon oluşturmuş
FETÖ, darbeci askerler için fon oluşturmuş FETÖ, darbeci askerler için fon oluşturmuş FETÖ, darbeci askerler için fon oluşturmuş

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, darbegirişiminin ardından  güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonrasında çökme aşamasına gelen  FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen  operasyonda örgütün sözde "Altınşehir" eyaletine yönelik detaylara ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinasyonunda,  FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma  kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İl Emniyet  Müdürlüğü Terör ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin büyük bir titizlik ve gizlilik  içinde yürüttüğü çalışmalar sonucu kentte 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki  en büyük terör operasyonu düzenlendi.

FETÖ'nün bölgede yeniden yapılanmaya çalıştığını tespit eden güvenlik  güçleri, örgütü ayağa kaldırmaya çalışan şüphelileri adım adım izledi.

Yaklaşık 6 ay yapılan takip sonrasında İzmir, İstanbul, Muğla ve  Aydın'da 117 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, darbe girişiminin ardından  FETÖ'ye yönelik en büyük darbelerden biri olarak nitelendirildi.

6 ayda 2 kez telefonla konuştu

Operasyonda gözaltına alınan ve darbe girişimi sonrasında hakkında  yakalama kararı çıkarılan örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" olduğu iddia edilen  N.K'nin (36) takip edildiği 6 ay içinde 2 kez eşinin telefonundan görüşme yaptığı  ve bunlarda da sesini değiştirdiği öğrenildi.

Evinden çok nadir çıkan ve tüm odalardaki perdeleri kapalı tutan N.K,  kapıda güvenlik güçlerini görünce kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucu  yakalandı.

Ticaretle uğraşan N.K'nin FETÖ'nün kapatılan bir derneğine üye olduğu  belirlendi.

Toplantıları araçlarda yapmışlar

Yapılan çalışmada, FETÖ/PDY mensuplarının faaliyetleri de deşifre  edildi. Büyük gizlilik içinde yeni bir hücre sistemi kuran örgüt üyeleri,  "Altınşehir eyalet yapılanması" olarak adlandırdıkları İzmir'i 14 büyük bölgeye  ayırdı. Bunların altında küçük bölgelerin olduğu, sohbet ağabeyi, muhasebe  sorumlusu, kasa sorumlusu gibi örgüt yöneticilerinden oluşan yeni kadrolar  oluşturan örgüt üyeleri, silahlı terör örgütüne yeni elemanlar kazandırmaya  yönelik de faaliyetlerini sürdürdü.

"Sohbet imamı" olarak adlandırılan kişinin öncülüğünde önceleri on  beşer kişilik gruplar halinde bir araya gelen örgüt üyeleri, daha sonra gelen  talimatla üçer kişilik küçük gruplara bölündü.

Kendilerine sıklıkla değiştirdikleri kod isimler veren örgüt üyeleri,  telefonlarını da toplantılarda kapatarak veya yanlarına almayarak kendilerini  gizlemeye çalıştı.

Şüphelilerin örgütsel toplantıları araçlarda, umuma açık kafe veya  parklarda ve daha önceden kiralanmış ancak boş tutulan evlerde yaptıkları tespit  edildi. Bu toplantılardan belirli bir süre önce ve sonra telefonlarını  kapattıkları belirlenen zanlıların, faaliyetleri için hiyerarşi içerisinde  silsileyi takip edip üstlerine bilgi vererek izin aldıkları anlaşıldı.

Örgütsel yapı içerisinde sorumlularını atama yöntemi ile belirleyen  örgüt üst yönetiminin, deşifre olan veya yakalanan örgüt yöneticisi yerine hemen  yeni atama yaptığı da belirlendi.

"Mağdur zarfı" diye para toplamışlar

Belirli bir hiyerarşi içinde emir komuta zinciri ile hareket eden  zanlılar, himmet, burs, kurban ve "mağdur zarfı" adı altında fon oluşturarak  örgüte para topladı.

Örgütteki panik havasını dağıtmak ve çözülmenin önüne geçmeyi  amaçlayan şüphelilerin, toplanan paraların bir kısmını tutuklu terör örgütü  mensupları ile darbe girişimine katılan tutuklu askerlere ulaştırdıkları  belirlendi.

Yapılan çalışmada, FETÖ/PDY firarisi bazı zanlıların İzmir'de bir evde  saklandıkları da belirlendi.

Yakalanan şüpheliler arasında halen görevde olan bir askeri personelin  de bulunması dikkati çekti.

Sosyal medya görünümlü haberleşme programı

Operasyonla, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yurtdışından vermiş  olduğu talimatları şifreli ve kriptolu bir haberleşme sistemi ile örgüt üyelerine  ulaştırdığı ortaya çıkarıldı.

Örgüt tabanını diri tutmak için mesajların yayınlandığı "COCO" isimli  şifreli programının bir sosyal medya mecrasının arayüzüne benzetildiği tespit  edildi.

Deşifre edilen gizli haberleşme sistemine örgüt üyelerinin ancak örgüt  elebaşının onayı ile dahil olabildiği kaydedildi.

"COCO" isimli şifreli programda yapılan konuşmalarda örgüt üyelerinin  2016'da "himmet" adı altında toplanan miktarı belirtilerek 2017 yılında da bir  önceki yıl toplanan himmet miktarına yakın para toplanması vaadinde bulundukları  görüldü.

Çok sayıda örgütsel doküman ve belgenin ele geçirildiği operasyonla  FETÖ'nün mali kaynaklarına da önemli bir darbe indirildiği belirtildi.

Yakalanan zanlılardan 45'inin daha önceden FETÖ/PDY'nin şifreli  haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da anlaşıldı.

Zanlıların İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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