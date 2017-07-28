28 Temmuz 2017 Cuma5 Zilkâde 1438
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Helal olsun Gakkoşlara!

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Helal olsun Gakkoşlara!
Elazığ Fırat Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirkeki (TUSAŞ/TAI) işbirliğiyle insansız hava aracı üretildi.
Helal olsun Gakkoşlara! Helal olsun Gakkoşlara! Helal olsun Gakkoşlara!

Fırat Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Taşçı, geliştirdikleri projenin adının Fırat Üniversitesi İnsansız Hava Aracı (FİHA) olduğunu belirterek, "Bu projenin özelliği sabit bir kanat üzerindeki uçağı vitül haline getirdik. Dikine iniş ve kalkış yapabilme özelliğine sahip. Ayrıca havada asılı kalma özellikleri bulunuyor. FİHA yaklaşık 55 dakika havada kalabiliyor. Geliştirdiğimiz FİHA’yı istediğimiz yerden kaldırıp istediğimiz yere indirebiliyoruz. Kendi rotasını bulduğu anda uçak özelliğini devreye sokabiliyor. Bu dünyada var olan bir şey, ama Fırat Üniversitesi ve Elazığ’da bir ilktir" dedi.

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Geliştirilen FİHA’nın mühendislik alanında sivil amaçlı kullanılması için yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Levent Taşçı, "Bizim uçağımızın özelliği tamamen sivil ve mühendislik amaçlıdır. Uçağımızın üzerinde de 24 megapikselli bir kamerası bulunuyor. Ayrıca GPRS özelliği var. Kısacası 200 metre yükseklikten dünyayı örnekleyebilirsiniz. Menzili ise yaklaşık 10 kilometredir. Yaptığımız proje Türkiye'de bir ilk değil ve oldukça fazla proje yapılıyor. Bu tür projeler Türkiye’de büyük firmalar tarafından yapılıyor. Ama Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk. Bu ilki de Fırat Üniversitesi ve Elazığ başardı. Kendi özelliği bakımından motorunu ve pervanelerine kadar bizler özelleştirdik. Yani bu uçak bize ait" diye konuştu.

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